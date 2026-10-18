Pontedera, scontro tra due auto sulla Tosco-Romagnola: una vettura si ribalta

Incidente stradale nella mattina di oggi, domenica 18 ottobre, in via Tosco-Romagnola a Pontedera, dove due autovetture si sono scontrate, coinvolgendo anche un'auto parcheggiata.

L'intervento della squadra dei vigili del fuoco di Pisa è iniziato alle 7. Per cause ancora in fase di accertamento, l'urto ha provocato il ribaltamento su un fianco di una delle vetture, impedendo al conducente di uscire autonomamente dall'abitacolo.

I pompieri hanno quindi estratto il guidatore e lo hanno affidato alle cure del personale sanitario del 118, intervenuto sul posto. Successivamente, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli coinvolti.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute anche la Polizia locale e la Polizia di Stato, impegnate negli accertamenti per ricostruire la dinamica del sinistro. Al momento non sono state comunicate ulteriori informazioni sulle condizioni del conducente.

Notizie correlate