Shalom dal Cuoio in pellegrinaggio a Lourdes per la pace

Dal 19 al 22 ottobre, il Movimento Shalom partirà da Staffoli, Santa Croce e Fucecchio per recarsi alla Grotta di Massabielle. Forte dello straordinario significato di questo luogo santo, il gruppo chiederà a Maria di intercedere per la pace nel mondo e di donare conforto e salute a tutti gli ammalati. Portiamo sulle rive del Gave il nostro Papa, chiedendo per lui il dono della guarigione, affinché possa continuare ad annunciare — in questo mondo scosso dalle guerre — il Vangelo della concordia, della fraternità e del perdono, l'unico in grado di estinguere l'odio.

A dare una nota fortemente internazionale al pellegrinaggio sarà la presenza di un nutrito gruppo di fedeli cinesi e di una rappresentante indiana di provenienza induista.

Accompagnano il gruppo: don Xiaogu Yang, guida spirituale della comunità cattolica cinese del Comprensorio del Cuoio; don Donato Agostinelli, proposto di Santa Croce; e don Andrea Pio Cristiani, direttore del servizio Migrantes della Diocesi di San Miniato e fondatore del Movimento Shalom.

Invitiamo tutti i nostri amici ad unirsi spiritualmente a noi in questo viaggio incontro a Maria di Nazareth, nata dal popolo ebreo come il Suo Figlio, chiedendo pietà per tutti i bambini di Gaza e di tutti i popoli in guerra, tragiche vittime della follia umana.