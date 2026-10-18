Temporali, allerta gialla estesa alle 10 di lunedì 19 ottobre su costa sud e Arcipelago

È stata estesa fino alle 10 di domani, lunedì 19 ottobre, l’allerta meteo di codice giallo in corso sulle colline del Fiora e dell’Albegna, la costa grossetana e le isole dell’Arcipelago toscano per temporali forti, con rischio idrogeologico ed idraulico per il reticolo minore.

La Sala Operativa unificata della Protezione civile regionale ha prorogato la valutazione di criticità, il cui termine era inizialmente previsto per le 21 di oggi, domenica 18, visto il persistere di condizioni di marcata instabilità nell’area interessata.

Per oggi e fino alle prime ore del mattino di domani sono possibili temporali localmente forti associati a forti raffiche di vento e locali grandinate, in particolare sull’Arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana

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