Temporali, allerta gialla estesa alle 10 di lunedì 19 ottobre su costa sud e Arcipelago

Cronaca Toscana
Condividi su:
Leggi su mobile
maltempo toscana

È stata estesa fino alle 10 di domani, lunedì 19 ottobre, l’allerta meteo di codice giallo in corso sulle colline del Fiora e dell’Albegna, la costa grossetana e le isole dell’Arcipelago toscano per temporali forti, con rischio idrogeologico ed idraulico per il reticolo minore.
La Sala Operativa unificata della Protezione civile regionale ha prorogato la valutazione di criticità, il cui termine era inizialmente previsto per le 21 di oggi, domenica 18, visto il persistere di condizioni di marcata instabilità nell’area interessata.

Per oggi e fino alle prime ore del mattino di domani sono possibili temporali localmente forti associati a forti raffiche di vento e locali grandinate, in particolare sull’Arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana

Notizie correlate

Toscana
Cronaca
13 Ottobre 2026

Cavo della fibra ottica tranciato, disagi alla linea Internet tra Firenze e Arezzo

Disagi alla connessione Internet tra le province di Firenze e Arezzo a causa del tranciamento di un cavo della fibra ottica lungo la dorsale che collega i due territori. Il [...]

Toscana
Attualità
11 Ottobre 2026

Dengue in Toscana, 69 casi da inizio anno: 33 sono autoctoni

Sono 69 i casi di dengue registrati in Toscana dall'inizio del 2026 al 2 ottobre, di cui 33 autoctoni, cioè contratti sul territorio regionale, e 36 importati dall'estero. Rispetto all'aggiornamento [...]

Firenze
Cronaca
11 Ottobre 2026

Firenze-Arezzo, esercitazione nella galleria San Donato: simulato un incendio su un treno

Un principio di incendio a bordo di un treno regionale, due passeggeri intossicati dal fumo e l'evacuazione dei viaggiatori in galleria. È lo scenario simulato nella notte tra sabato 10 [...]



Tutte le notizie di Toscana

<< Indietro

torna a inizio pagina