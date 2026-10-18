Use Computer Gross, è tornato Andrea Scali. E si vede

Se qualcuno non se ne era accorto stasera lo ha notato. E’ tornato Andrea Scali. Dopo tanti anni lontano dalla sua Use ma con il casa dolce casa sempre in testa, l’ala empolese non solo veste di nuovo la casacca biancorossa ma è pure decisivo nel 74-68 col quale la Computer Gross viene a capo della Stella Azzurra Viterbo mettendo in saccoccia la terza vittoria consecutiva, con tanto di pala Sammontana imbattuto. Scali ma non solo. Il solito Soviero (doppia doppia con 11 punti e 13 rimbalzi), le triple nel parziale finale dopo percentuali da mani sugli occhi, il carattere che la squadra dimostra quando scivola sul meno 7 segnando il primo canestro dopo l’intervallo solo dopo 4 minuti e mezzo, senza però mai mollare fino poi a trovare in un parziale finale da 23-15 quelle triple che indirizzano la partita. Senza dirlo troppo ad alta voce: una bella prova di forza e di carattere.

Viterbo dell’ex Giancarli parte meglio e va 4-0, mentre a girare la chiave del motore Use provvedono Soviero e Tosti. Il punteggio è alto e a queste latitudini non è mai un bel segnale anche se i biancorossi tengono comunque la testa avanti ed al 10’ siamo 24-20. Scali show in avvio di seconda frazione e pare tutto bello: Viterbo che segna due liberi dopo 3 minuti e mezzo ed il primo canestro dal campo dopo altri due minuti, il 27-20, la difesa finalmente a pieni giri. Ecco però che Viterbo passa a zona e la luce non si spegne ma si affievolisce. Il parziale è di 2-8 e Viterbo, sull’ultimo possesso, fallisce pure il sorpasso. Intervallo 36-35. Sorpasso che arriva alla ripresa del gioco con i ruoli che si invertono. Lo 0-7 è laziale ed all’Use per segnare il primo canestro servono oltre 4 minuti. Sul 38-45 ecco Scali che segna 5 punti consecutivi lasciando poi al gioco da tre di Saltykov il 47 pari. La stoppata di Tosti chiude la terza frazione sul 51-53 e la quarta inizia con l’Use che finalmente ha aggiustato la mira. Il parziale è di 8-0 con le triple di Scali, Korsunov, Cipriani e il primo canestro ospite dopo 4 giri di lancetta. Quando Saltykov mette una bomba di tabella per il 69-60 si capisce che forse ci siamo. Dopo il 71-62 di Korsunov è Cipriani che la infila dall’arco. L’esterno si gira verso il pubblico ed il suo gesto con le mani è eloquente: è finita. Così è per il 74-68 finale. E’ la terza vittoria su quattro partite. E manca Saccaggi.

74-68

USE COMPUTER GROSS

Chelini ne, Baldacci 2, Korsunov 11, Fredianelli ne, Cipriani 10, Saccaggi ne, Scali 16, Marini, Saltykov 11, Tosti 9, Soviero 11, Regini 4. All. Valentino (ass. Vercesi/Cappa)

WECOM ORTOETRURIA STELLA AZZURRA VITERBO

Calvi 9, Fiusco 18, Cittadini ne, Bertini 7, Giancarli 4, Moretti, Meroi, Arques 17, Bastone 13, Casanova, Ousman. All. Saputo (ass. Vitali)

Arbitri: Frangemi di Savona e Vozzella di Genova

Parziali: 24-20, 36-35 (12-15), 51-53 (15-18), 74-68 (23-15)

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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