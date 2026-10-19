A San Miniato 71 visite gratuite con 'Medici in Piazza'

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Da alcuni anni l'iniziativa, che coincide con la Festa di S. Luca, patrono dei medici, ha lo scopo di offrire alla popolazione visite specialistiche gratuite

Domenica 18 Ottobre l'Associazione Medici Cattolici della Diocesi di San Miniato ha promosso e realizzato l'iniziativa “Medici in Piazza” presso la Misericordia di San Miniato Basso.

Da alcuni anni l'iniziativa, che coincide con la Festa di S. Luca, patrono dei medici, ha lo scopo di offrire alla popolazione visite specialistiche gratuite.

In tale occasione sono state effettuate 71 visite mediche oltre a misurazioni di pressione arteriosa e glicemie.

Si ringraziano i medici che hanno gentilmente offerto il proprio tempo e la propria professionalità:

dott. Pagliazzo, dott. Giannoni, dott. Bandini, dott.ssa Gassi, dott. Pelagotti, dott. De Cesaris, dott.ssa Sibilia, dott. Satler, dott. Taiti, dott. Murgida.

Ringraziamo anche S.E.Mons. Giovanni Paccosi che ci ha sostenuto in questa iniziativa facendoci una gradita visita.

Nella giornata sono stati raccolti anche occhiali e farmaci destinati alle popolazioni dei paesi bisognosi; si ricorda che presso la Misericordia di San Miniato e di San Miniato Basso sono stati installati box di raccolta farmaci, anche già iniziati, purché non scaduti: in questo periodo di guerre è aumentata la richiesta e tale iniziativa può aiutare persone malate che non hanno accesso alle cure.

Fonte: Ufficio Stampa

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