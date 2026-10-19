All’associazione Auser Empoli aps la concessione del Complesso degli 'Orti sociali di Ponzano'

Il Complesso degli “Orti sociali di Ponzano” ha il suo concessionario: l’associazione Auser Filo d’Argento aps di Empoli, a seguito della conclusione di una procedura di evidenza pubblica. Si tratta di 20 appezzamenti di circa mq.40 cadauno in via Magellano di cui 1 (carciofaia) resta riservato alla scuola primaria “C.Colombo”. Il loro utilizzo è a titolo gratuito.

Diciannove orti sono stati messi a disposizione dell’aggiudicatario, che provvederà a breve a pubblicare un avviso pubblico di selezione per affidarli ai cittadini interessati a diventare ‘ortisti’.

Tutte le informazioni saranno reperibili (a breve) sul sito www.ausertoscana.it, sulla bacheca in sede dell’associazione Auser Empoli Aps (piazza Guido Guerra, 2, Empoli) e sul sito istituzionale del Comune di Empoli. Gli interessati presenteranno così istanza con le modalità e secondo la tempistica stabilita dall’avviso.

Gli orti urbani sono da intendere come centri di aggregazione, finalizzati allo scambio culturale, alla socializzazione, al favorire l’incontro tra le persone, allo sviluppo di pratiche solidaristiche, aperti a persone di tutte le età la cui presenza non si limita allo svolgimento delle cure colturali nel “proprio” appezzamento, ma a condurre una vita sociale volta anche allo scambio di informazioni, all’aggiornamento delle conoscenze, al confronto, e, ove possibile, alla gestione condivisa degli spazi orticoli.

Gli orti sono destinati alla coltivazione domestica di ortaggi, erbe aromatiche, profumate, fiori con incentivazione, ove possibile, di quelle specie autoctone tipiche che si trovano nell’agricoltura domestica mediterranea e toscana.

La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) a decorrere dalla data della stipula, entro i limiti previsti dalle direttive vigenti in materia. La concessione non è tacitamente rinnovabile né prorogabile.

DESCRIZIONE GENERALE DEGLI ORTI – Si tratta di 20 orti di forma trapezoidale delle dimensioni di sei metri circa di base maggiore, di 4 metri circa di base minore, per 8 metri circa di lunghezza per complessivi 40 mq cadauno. Sono posizionati complessivamente su due semicerchi, recintati con rete in acciaio plastificata a maglia sciolta e hanno ciascuno un cancello della larghezza di circa 1 metro in acciaio zincato.

Per accedere agli orti è presente una strada di accesso che permette di collegare ciascun orto alla strada di accesso su via Magellano. Gli orti hanno un impianto di irrigazione comune composto da un rubinetto per ciascun orto e un pozzo irriguo unico per tutti alimentato da una fornitura elettrica 220V 3 kW posta su via Magellano, con un impianto di autoclave necessario per il corretto funzionamento dell’impianto posto presso il locale comune.

È a servizio degli orti un locale a comune in legno necessario per riporre gli attrezzi con porta chiudibile a chiave ed una piccola finestra.

LE DICHIARAZIONI – “L’affidamento dei 20 orti sociali è un’opportunità che va oltre la coltivazione della terra – ha dichiarato il vice sindaco con delega al Sociale e alle Politiche Agricole del Comune di Empoli, Nedo Mennuti –. Significa condividere esperienze, conoscenze e momenti di vita, costruendo relazioni e contrastando la solitudine. Gli orti diventano così luoghi di incontro, solidarietà e inclusione. Perché coltivare insieme non significa soltanto far crescere ortaggi, ma anche far crescere una comunità”.

“L'Auser di Empoli si impegna volentieri in questa nuova iniziativa, perché ritiene quello degli orti sociali un servizio di grande utilità per vaste fasce di popolazione, sia come momento aggregativo sia anche come occasione di conoscenza e divulgazione della pratica dell'agricoltura. Ci impegneremo per coinvolgere fasce di popolazione sempre più ampia a partire dal mondo della scuola – ha aggiunto Donato Petrizzo, presidente Auser Filo d’Argento aps Empoli –“.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa