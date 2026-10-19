Affitti turistici, Apartments Florence: "Costi elevati e rischi spingono gli investimenti verso il lusso"

"Quando acquistare, ristrutturare e gestire un immobile costa sempre di più, gli investimenti tendono a concentrarsi sulle fasce di mercato capaci di garantire i rendimenti più elevati. A Firenze questa dinamica spinge verso il lusso: per sostenere operazioni immobiliari sempre più onerose si punta su appartamenti e residenze con prezzi e ricavi maggiori, mentre diventa più difficile investire in un’offerta abitativa accessibile".

A dirlo è Lorenzo Fagnoni, amministratore delegato di Apartments Florence, società che gestisce circa 600 appartamenti a Firenze e si occupa anche di operazioni immobiliari, dalla compravendita allo sviluppo di nuovi progetti, commentando le nuove aperture di residenze e appartamenti destinati all’accoglienza turistica di fascia alta.

"Il meccanismo riguarda sia i grandi investitori sia i piccoli proprietari, che possono trovare negli affitti turistici ricavi più interessanti rispetto alle locazioni tradizionali. E proprio l’esperienza di Firenze e della crociata anti affitti brevi del Comune - spiega Fagnoni - dimostra che vietare gli impieghi più redditizi non rende automaticamente sostenibili quelli meno remunerativi: il rischio è bloccare gli investimenti e lasciare gli immobili inutilizzati”.

“Il punto non è contrapporre turismo e residenza, né mettere in discussione il recupero degli edifici o gli investimenti di qualità. È riconoscere che, se si vuole una città in cui possano abitare anche lavoratori, giovani e famiglie con disponibilità economiche ordinarie, occorre intervenire sulle condizioni che determinano l’offerta. Altrimenti il mercato continuerà a privilegiare gli impieghi più remunerativi degli immobili e il problema dell’accessibilità abitativa resterà senza una risposta strutturale”, sottolinea l’ad di Apartments Florence.

“Se vogliamo che Firenze resti una città in cui possano vivere lavoratori, giovani e famiglie con redditi medi - conclude Fagnoni - servono insomma politiche pubbliche e risorse dedicate. Il mercato privato risponde alla sostenibilità economica degli investimenti; garantire abitazioni accessibili è una responsabilità della collettività e delle istituzioni. La battaglia anti affitti brevi non genera benefici nemmeno da questo punto di vista”.

Fonte: Apartments Florence - Ufficio Stampa

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