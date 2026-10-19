Affitti turistici, Apartments Florence: "Costi elevati e rischi spingono gli investimenti verso il lusso"

Attualità Firenze
Condividi su:
Leggi su mobile
The Duomo, Basilica di Santa Maria del Fiore, Florence, Tuscany, Italy

L'Ad di Apartments Florence, Fagnoni, e le nuove aperture di appartamenti e residenze: "Per garantire case accessibili a tutti servono politiche pubbliche, non basta limitare gli utilizzi più redditizi"

"Quando acquistare, ristrutturare e gestire un immobile costa sempre di più, gli investimenti tendono a concentrarsi sulle fasce di mercato capaci di garantire i rendimenti più elevati. A Firenze questa dinamica spinge verso il lusso: per sostenere operazioni immobiliari sempre più onerose si punta su appartamenti e residenze con prezzi e ricavi maggiori, mentre diventa più difficile investire in un’offerta abitativa accessibile".

A dirlo è Lorenzo Fagnoni, amministratore delegato di Apartments Florence, società che gestisce circa 600 appartamenti a Firenze e si occupa anche di operazioni immobiliari, dalla compravendita allo sviluppo di nuovi progetti, commentando le nuove aperture di residenze e appartamenti destinati all’accoglienza turistica di fascia alta.

"Il meccanismo riguarda sia i grandi investitori sia i piccoli proprietari, che possono trovare negli affitti turistici ricavi più interessanti rispetto alle locazioni tradizionali. E proprio l’esperienza di Firenze e della crociata anti affitti brevi del Comune - spiega Fagnoni - dimostra che vietare gli impieghi più redditizi non rende automaticamente sostenibili quelli meno remunerativi: il rischio è bloccare gli investimenti e lasciare gli immobili inutilizzati”.

Il punto non è contrapporre turismo e residenza, né mettere in discussione il recupero degli edifici o gli investimenti di qualità. È riconoscere che, se si vuole una città in cui possano abitare anche lavoratori, giovani e famiglie con disponibilità economiche ordinarie, occorre intervenire sulle condizioni che determinano l’offerta. Altrimenti il mercato continuerà a privilegiare gli impieghi più remunerativi degli immobili e il problema dell’accessibilità abitativa resterà senza una risposta strutturale”, sottolinea l’ad di Apartments Florence.

Se vogliamo che Firenze resti una città in cui possano vivere lavoratori, giovani e famiglie con redditi medi - conclude Fagnoni - servono insomma politiche pubbliche e risorse dedicate. Il mercato privato risponde alla sostenibilità economica degli investimenti; garantire abitazioni accessibili è una responsabilità della collettività e delle istituzioni. La battaglia anti affitti brevi non genera benefici nemmeno da questo punto di vista”.

Fonte: Apartments Florence - Ufficio Stampa

Notizie correlate

Toscana
Attualità
19 Ottobre 2026

Coldiretti Toscana, dalla mobilitazione arrivano 12 milioni dalla Regione contro il caro gasolio

Arrivano 12 milioni di euro di fondi straordinari per gli agricoltori toscani strozzati dalla crisi energetica che minaccia la produzione agricola fondamentale per garantire la salute di tutti i cittadini. [...]

Firenze
Cronaca
19 Ottobre 2026

Operaio morto nel cantiere Tav a Firenze, i sindacati chiedono risposte. Oggi sciopero

Decine di lavoratori hanno partecipato oggi, 19 ottobre, al presidio organizzato da Cgil, Cisl e Uil di Firenze davanti all'ingresso del cantiere Tav della stazione Foster, in via Circondaria, dopo [...]

Firenze
Economia e Lavoro
18 Ottobre 2026

Morto sul lavoro nel cantiere AV Firenze, domani sciopero e presidio sindacati

morto sul lavoro nel cantiere AV Firenze: domani lunedì 19 ottobre è proclamata un’ora di sciopero provinciale (per il settore edile), dalle 11 alle 12, ed è in programma un [...]



Tutte le notizie di Firenze

<< Indietro

torna a inizio pagina