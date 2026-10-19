Borgo San Lorenzo, inaugurato il Centro per l'impiego dopo i lavori di riqualificazione

Spazi completamente rinnovati e più funzionali per il Centro per l’impiego di Borgo San Lorenzo in piazza Martin Luther King. Questa mattina il taglio del nastro con, tra gli altri, l’assessore al lavoro e alla formazione Alberto Lenzi e il sindaco Leonardo Romagnoli.

Dopo il trasloco dalla storica “casa” di viale Pecori Giraldi avvenuto due anni fa, la nuova sede di circa 343 metri quadri ha conosciuto in questi ultimi mesi importanti lavori di riqualificazione. La porzione di edificio in cui è attivo il Centro, messa a disposizione dal Comune, è stata completamente ristrutturata mediante un intervento appaltato dall’Amministrazione Comunale e interamente finanziato dall’Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego, grazie all’utilizzo delle risorse del “Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego”.

I lavori, progettati dal personale di Arti, hanno riguardato principalmente la ridefinizione degli spazi interni e la creazione dell’aula di formazione Trio, il rifacimento dell’impianto elettrico e dell’impianto trasmissione dati, la riqualificazione dei gruppi servizi igienici con il rifacimento dell’impianto idraulico. Costo complessivo circa 131 mila euro. Nell’ambito dell’innovazione tecnologica, gli operatori sono stati forniti di tablet per firma grafometrica, al fine di produrre sin dall’origine documenti digitali, e sono state digitalizzate tutte le comunicazioni obbligatorie cartacee richieste dalla normativa di settore.

Nel corso degli ultimi anni il Centro ha visto crescere la propria capacità di diventare punto di riferimento per le imprese e i cittadini in cerca di lavoro nel Mugello. Le prese in carico hanno conosciuto un balzo di oltre il 18% nei primi sei mesi del 2026 rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente (erano state 8.635 nel 2025). Quasi 10mila le azioni di politica attiva erogate. A questi risultati si aggiungono quelli delle iscrizioni, con un incremento del 14% nei primi sei mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo del 2025, registrando un numero sempre maggiore di utenza under 30, pari al 35,5% del totale (e superiore al 14,4% del totale emerso nel 2025).

“Il Mugello è un territorio che merita servizi pubblici prossimi e ben attrezzato”, ha dichiarato in occasione dell’inaugurazione il presidente Eugenio Giani. “Per questo è importante l’investimento che abbiamo fatto su questo Centro, la cui attività nel tempo ha mostrato di essere sulla strada giusta per garantire servizi efficienti a tutti i cittadini, anche quello che vivono la Toscana diffusa. Ringrazio gli operatori di Arti e il Comune, che ha messo a disposizione gli spazi”.

“Gli spazi rinnovati e la digitalizzazione servono a rendere il Centro ancora più capace di dare risposte rapide ed efficaci a cittadini e imprese”, ha commentato dopo il taglio del nastro l’assessore Alberto Lenzi sottolineando come il Cpi di Borgo San Lorenzo dia dimostrazione tangibile dell’utilità dei servizi per l’impiego e del loro ruolo nell’incontro tra domanda e offerta: “Un centro che funziona, che cresce, ben inserito nel tessuto locale come testimonia il protocollo di intesa sui fabbisogni formativi stipulato alcuni mesi fa: più iscrizioni, più giovani, più persone prese in carico e un rapporto con le imprese che si consolida. Su questa strada vogliamo continuare a lavorare per rafforzare la rete regionale di Arti”.

La cerimonia di inaugurazione era stata preceduta da un confronto con i rappresentanti delle parti sociali e dei principali stakeholder del territorio, avviato con la presentazione dei servizi offerti dal Centro e da Arti.

Il Cpi di Borgo copre 8 comuni mugellani: Barberino di Mugello, Borgo San Lorenzo, Firenzuola, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Scarperia e San Piero, Vicchio, Vaglia. A supporto è in funzione anche lo sportello territoriale di Marradi. Opera su un tessuto imprenditoriale che rappresenta circa il 5,6% delle imprese dell’intera Città metropolitana di Firenze. La struttura produttiva è caratterizzata dalla forte presenza di microimprese, particolarmente diffuse nei principali comparti economici del territorio: il 30,3% nel commercio, seguito dalle costruzioni (16,4%) e dall’agricoltura (16,2%).

Significativo è il ruolo assunto dal Cpi sul piano dell’incontro tra domanda e offerta: 543 offerte di lavoro pubblicate nel 2025 e 307 nei primi 6 mesi del 2026. Se nel 2025 le aziende rivoltesi al Cpi erano state 375, per un totale di 1.357 servizi erogati, nel primo semestre dell’anno il numero si è attestato a quota 229. I profili più richiesti al Centro per l’impiego sono per il settore turistico/alberghiero/ristorazione e logistica.

Numeri importanti anche per quanto riguarda il programma Gol. Nell’area del Mugello, l’attuazione del Programma ha coinvolto un numero rilevante di persone e ha visto un progressivo rafforzamento delle attività di politiche attive, con particolare riferimento all’offerta di corsi di formazione e alle azioni rivolte alle persone più vulnerabili e maggiormente distanti dal mercato del lavoro. Dall’inizio del Programma e fino al 30 giugno 2026, sono circa 7000 i percorsi attivati. Nei soli primi sei mesi dell’anno gli utenti presi in carico sono stati 1.218, con un incremento di circa il 40% rispetto allo stesso periodo del 2025. Sul fronte persone in condizione di svantaggio o vulnerabilità, al 30 giugno 2026 sono 150 i lavoratori assegnati a percorsi di recupero e inclusione socio-lavorativa.

Fonte: Regione Toscana