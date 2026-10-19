Cambiare auto ti conviene: Scopri tutte le promozioni da Gruppo Scotti

Per tutto il mese di ottobre, Gruppo Scotti ti aspetta con promozioni dedicate su un’ampia selezione di marchi come Toyota, BYD, Kia, Fiat, Jeep e Hyundai.

E per chi desidera conoscere da vicino i modelli in promozione, anche domenica 25 ottobre sarà il momento ideale per visitare le concessionarie del Gruppo e scoprire le opportunità disponibili per ciascun marchio.

SCOPRI LE SEDI

Con Toyota Bonus fino a 6.500 € sui modelli più amati

Se stai pensando a una nuova Toyota, da Gruppo Scotti puoi approfittare di un Bonus fino a 6.500 €* su alcuni dei modelli più apprezzati della gamma: Toyota C-HR, Yaris Cross, Yaris e Aygo X.

Porte Aperte Toyota – Domenica 25 ottobre

Ti aspettiamo nelle sedi di Empoli, Pisa, Livorno, Grosseto, Siena e Pontedera, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00, e nella sede di Barberino Tavarnelle dalle 16:00 alle 19:00.

Approfitta del Decreto BYD: fino a -11.600 € sulla gamma DM-i

Grazie alle iniziative dedicate alla gamma BYD DM-i, puoi approfittare di un Bonus fino a 11.600€* con permuta o rottamazione di un veicolo con percorrenza pari o superiore a 90.000 km.

Porte Aperte BYD – Domenica 25 ottobre

Le concessionarie BYD di Empoli, Pisa e Livorno ti aspettano dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00.

La convenienza viaggia con la Gamma Kia a GPL da 99€ al mese

Vuoi contenere i costi senza rinunciare alla praticità? La gamma Kia GPL è disponibile con formule a partire da 99€ al mese*, per rendere ancora più accessibile la scelta della tua prossima auto.

In più, fino al 31 ottobre, se acquisti una vettura Kia in uno degli Showroom Gruppo Scotti in Omaggio l’estensione di Garanzia OPTETtime Light sul sistema di Infotainment fino al 7° anno.

Porte Aperte Kia – Domenica 25 ottobre

Puoi scoprire le offerte Kia nelle sedi di Empoli, Pisa e Siena, dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00, e a Pontedera e Barberino Tavarnelle, dalle 16:00 alle 19:00.

Fiat e Jeep: scegli la tua prossima auto tra Nuova Jeep Avenger e Fiat 500

Anche per Fiat e Jeep, ottobre porta occasioni da non perdere. Da Gruppo Scotti puoi scegliere la formula più adatta a te e approfittare di due proposte pensate per rendere più conveniente il tuo prossimo acquisto.

Nuova Jeep Avenger da 21.900€, con interessi zero e disponibilità in pronta consegna*.

Fiat 500 con tasso zero, anticipo zero e rate a partire da 149€ al mese*.

Porte Aperte – Domenica 25 ottobre

Le sedi di Livorno, Empoli, Fucecchio e Pontedera ti aspettano dalle 16:00 alle 19:00.

Nuova IONIQ 3 e tutta la Gamma Hyundai ti aspettano



Vieni a scoprire in Anteprima Nuova IONIQ 3 e lasciati conquistare da tutta la gamma Hyundai con le sue motorizzazioni: Full Hybrid, GPL, elettrica e non solo!

Ti aspettiamo anche Domenica 25 Ottobre per un’esperienza di Test Drive su misura grazie a veri professionisti della mobilità!

Porte Aperte – Domenica 25 ottobre

La sede di Livorno ti aspetta dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 16:00 alle 19:00

GRUPPO SCOTTI

Il tuo partner di mobilità - www.grupposcotti.it

*Toyota C-HR 1.8 Hybrid 140 Active FWD. Prezzo di listino € 36.250. Prezzo promozionale chiavi in mano valido con Bonus Toyota (pari a € 6.300), € 29.950 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 3,65 + IVA) con il contributo della casa e del concessionario. Promozioni valide solo in caso di contratto sottoscritto entro il 31/10/2026, per vetture immatricolate entro il 28/02/2027, in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo intestato da almeno 5 mesi, presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa. Toyota C-HR 1.8 Hybrid 140 Trend FWD. Prezzo di listino € 38.950. Prezzo promozionale chiavi in mano valido con Bonus Toyota (pari a € 6.500), € 32.450 (esclusa I.P.T. e Contributo Pneumatici Fuori Uso, PFU, ex DM n. 82/2011 di € 3,65 + IVA) con il contributo della casa e del concessionario. Promozioni valide solo in caso di contratto sottoscritto entro il 31/10/2026, per vetture immatricolate entro il 28/02/2027, in caso di permuta o rottamazione di un autoveicolo intestato da almeno 5 mesi, presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa. Esempio di finanziamento su Toyota C-HR 1.8 Hybrid 140 Active FWD. Prezzo di vendita € 29.950. Anticipo € 9.760. 47 rate da € 198,98. Valore Futuro Garantito dai Concessionari aderenti all’iniziativa pari alla rata finale di € 16.643,37 (da pagare solo se si intende tenere la vettura alla scadenza del contratto), valido per una percorrenza chilometrica annuale di 15.000 km. Durata del finanziamento 48 mesi. Assicurazione furto e incendio, Estensione di garanzia pacchetto di manutenzione, RESTART e Kasko disponibili su richiesta. Spese d’istruttoria € 395. Spese di incasso e gestione pratica € 3,90 per ogni rata. Imposta di bollo € 16. Importo totale finanziato € 20.585. Totale da rimborsare € 26.198,62. TAN (fisso) 7,25%. TAEG 8,49%. Tutti gli importi riportati sono IVA inclusa. Salvo approvazione Toyota Financial Services. Fogli informativi, SECCI e documentazione del finanziamento “Toyota Easy Next” disponibili in Concessionaria e sul sito www.toyota-fs.it sezione Trasparenza. Offerta valida fino al 31/10/2026 presso i concessionari che aderiscono all'iniziativa. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le immagini sono puramente indicative. Valori massimi WLTP riferiti alla gamma Toyota C-HR Hybrid: consumo combinato 4,8 l/100km, emissioni CO2 110 g/km, emissioni NOx in attesa di omologazione finale.

* Iniziativa commerciale privata BYD, non collegata a incentivi o provvedimenti pubblici. Offerta valida dall'1 al 31 Ottobre 2026 presso i concessionari BYD aderenti, a fronte della permuta di un’autovettura con chilometraggio pari o superiore a 90.000 km oppure della rottamazione di autoveicolo. Termini e condizioni completi a questo link.

*Annuncio pubblicitario con finalità promozionale. Esempio rappresentativo di finanziamento Scelta Kia: Picanto 1.0 MPi GPL Prezzo Promo a partire da € 16.550 (oltre oneri finanziari) anziché da € 19.550 (Prezzo di listino), grazie al contributo Kia pari ad € 1.000 previsto solo a fronte della sottoscrizione di un finanziamento Scelta Kia di Kia Finance e al contributo Kia e delle Concessionarie aderenti all'iniziativa di € 2.000 per i contratti stipulati dal 01/10/2026 al 31/10/2026, non cumulabile con altre iniziative in corso. Anticipo € 4.282; importo totale del credito € 13.034,34, da restituire in 35 rate mensili ognuna di € 98,8, ed un Valore Futuro Garantito pari alla maxi-rata finale di € 11.730 (se il cliente decide di tenere il veicolo); importo totale dovuto dal consumatore € 15.366,98 (escluso l'anticipo). TAN 4,65% (tasso fisso) - TAEG 6,48% (tasso fisso). Spese comprese nel costo totale del credito: interessi € 1.754,66, istruttoria € 399, incasso rata € 3,90 cad. a mezzo SDD, produzione e invio lettera conferma contratto € 1,00; comunicazione periodica annuale € 1,00 cad.; imposta sostitutiva: € 33,58 – 15.000 Km inclusi; eccedenza chilometrica di 0,10 €/km. Condizioni contrattuali ed economiche nelle "Informazioni europee di base sul credito ai consumatori" presso i concessionari e sul sito www.hyundaicapitalitaly.com/trasparenza. Salvo approvazione di Hyundai Capital Bank Europe. Polizza furto/incendio di COVEA Affinity -MMA IARD S.A. e MMA IARD INSURANCE Mutuelles, Assistenza veicolo e 24 mesi di Valore a Nuovo; durata 24 mesi. Premio € 766,27 (già incluso nell’importo della rata), esemplificativo su Milano con antifurto satellitare (facoltativo su tutti i modelli). Senza antifurto satellitare, condizioni (premio, franchigie e coperture) possono variare. In alcune province e per alcuni modelli la polizza è acquistabile solo con antifurto satellitare. L’antifurto satellitare è un dispositivo a pagamento distinto dal premio e non finanziato.”. Le assicurazioni sono facoltative, pertanto, non incluse nel Taeg. Prima della sottoscrizione leggere il set informativo, disponibile sul sito internet www.hyundaicapitalitaly.com/trasparenza e consultabile presso i concessionari. Messaggio finalizzato al collocamento di polizze auto. Si evidenzia ai sensi del Decreto Legislativo n. 26/2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/2161 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 Novembre 2019, che l'ultimo prezzo promozionale del suddetto bene, nei 30 giorni precedenti all'inizio del presente annuncio pubblicitario era di € 16.550, fermo restando il prezzo di listino di € 19.550, grazie al contributo Kia e delle Concessionarie aderenti all'iniziativa pari ad € 3.000 previsto solo a fronte della sottoscrizione di un finanziamento Scelta Kia di Kia Finance, non cumulabile con altre iniziative in corso. Le immagini dell’autovettura sono poste a mero titolo esemplificativo e pertanto potrebbero non essere perfettamente rappresentative delle caratteristiche specifiche del prodotto illustrato, che potrebbe essere differente ad esempio per colori e / o accessori, allestimenti, etc.

*Fiat 500 Hybrid POP 1.0 65 CV Listino €19.900 (IPT e contributo PFU esclusi), promo €16.500.Es. di finanziamento Stellantis Financial Services Italia S.p.a.: Anticipo 0 € - Importo Totale del Credito 16.771,00 €. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 €. Importo Totale Dovuto 17.377,98 € composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 420 €, Interessi , €, spese di incasso mensili 4 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 42,98 €. Tale importo è da restituirsi in n° 36 rate come segue: n° 35 rate da 149 € e una Rata Finale Residua (pari al Valore Garantito Futuro) di 12.120,60 € incluse spese di incasso mensili di 4 €. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 € /anno. TAN (fisso) 0%, TAEG 2,07%. Solo in caso di restituzione e/o sostituzione del veicolo alla scadenza contrattualmente prevista, verrà addebitato un costo pari a 0,1 €/ km ove il veicolo abbia superato il chilometraggio massimo di 30.000 km. Offerta valida solo su clientela privata solo per contratti stipulati fino al 28 Ottobre 2026, non cumulabile con altre iniziative in corso. Offerta Stellantis Financial Services Italia S.p.A. soggetta ad approvazione. Documentazione precontrattuale bancaria/assicurativa in concessionaria e sul sito www.stellantis-financial-services.it (Sez. Trasparenza). Messaggio Pubblicitario con finalità promozionale. Immagini illustrative; caratteristiche/colori possono differire.

*Nuova Jeep® Avenger Longitude 1.2 Turbo 100 CV. Prezzo di listino € 25.700 (IPT e contributo PFU esclusi). Prezzo Promo € 21.900.Es. di finanziamento Stellantis Financial Services Italia S.p.a.: Anticipo 8.431 € - Importo Totale del Credito 13.740, €. L'offerta include il servizio Identicar 12 mesi di 271 €. Importo Totale Dovuto 14.387,4 € composto da: Importo Totale del Credito, spese di istruttoria 420 €, Interessi 0€, spese di incasso mensili 4 €, imposta sostitutiva sul contratto da addebitare sulla prima rata di 35,4 €. Tale importo è da restituirsi in n° 48 rate da 299 € incluse spese di incasso mensili di 4 €. Spese invio rendiconto periodico cartaceo: 0 € /anno. TAN (fisso) 0%, TAEG 3,33%. Offerta Stellantis Financial Services Italia S.p.A. valida per contratti stipulati fino al 31/10/2026 soggetta ad approvazione. Documentazione precontrattuale bancaria/assicurativa in Concessionaria e sul sito www.stellantis-financial-services.it (Sez. Trasparenza). Messaggio Pubblicitario con finalità Promozionali. Caratteristiche/colori possono differire. Immagini vetture indicative.