Torna 'Bambine e Bambine in circolo', l'evento che avvicina i piccoli alla lettura

Torna sabato 24 ottobre 'Bambine e Bambini in Circolo', il progetto che propone attività ludico-educative e laboratoriali rivolte ai bambini/e tra i 5 e gli 11 anni. L’edizione autunnale si articola in sei appuntamenti gratuiti in programma nei mesi di ottobre e novembre che avranno come filo conduttore “Le avventure di Pinocchio”, il celebre burattino creato da Carlo Lorenzini, detto Collodi, di cui nel 2026 ricorre il bicentenario della nascita.

Il programma prevede un percorso alla scoperta del libro di Collodi attraverso l’utilizzo di un approccio ludico e la proposta attività variegate, dal racconto teatralizzato di alcuni celebri episodi, alle canzoni, ai giochi di gruppo, ai laboratori creativi e di disegno dei personaggi.

Gli incontri, pensati per favorire l’espressione creativa e le competenze sociali dei partecipanti, si svolgeranno il sabato mattina, dalle ore 10,00 alle 12,00, presso gli spazi del Circolo Casa del Popolo APS di Castelfranco (in via prov.le Francesca Sud 32), in collaborazione con l'Associazione La Ruzzola. Alle attività parteciperanno anche il gruppo teatrale Four Red Roses e l’illustratrice Sara Aringhieri, che curerà i laboratori artistici.

L’obiettivo di “Bambine e Bambini in Circolo” è offrire ai piccoli cittadini di Castelfranco di Sotto opportunità di apprendimento, svago e socializzazione in un ambiente accogliente, stimolante e inclusivo. Le attività sono pensate per stimolare la creatività, la fantasia e la manualità dei partecipanti, avvicinandoli al mondo della lettura e dell’arte.

Le iscrizioni possono essere fatte direttamente la mattina stessa dell’evento. I genitori avranno la possibilità di rimanere con i propri figli o di venire a riprenderli al termine dei laboratori.

Programma degli incontri

Sabato 24 ottobre, ore 10:00 – 12:00 C’era una volta…un burattino!

Un racconto animato per entrare nel mondo di Pinocchio. A seguire i bambini potranno partecipare ad un laboratorio creativo per costruire il proprio burattino.

Sabato 31 ottobre, ore 10:00 – 12:00 Dolcetto o scherzetto?

Autoritratti mostruosi, laboratori creativi e giochi spaventosi per festeggiare Halloween all’insegna della fantasia e del divertimento.

Sabato 14 novembre, ore 10:00 – 12:00 Il terribile Mangiafuoco

Un racconto animato e un laboratorio di disegno con gli acquerelli per dare forma e colore al burbero burattinaio dal cuore d’oro e agli altri personaggi dell’episodio narrato.

Sabato 14 novembre, ore 10:00 – 12:00 Il gatto e la volpe…di loro non ti puoi fidar!

Un racconto animato per conoscere i due celebri e furbi personaggi da cui i bambini impareranno che è meglio tenersi alla larga. A seguire un laboratorio di disegno con gli acquerelli ispirato alle storie narrate.

Sabato 21 novembre, ore 10:00 – 12:00 Nella pancia del pescecane!

Un racconto animato per scoprire cosa accadrà al nostro burattino Pinocchio, seguito da un laboratorio creativo: costruiamo un pescecane di carta!

Sabato 28 novembre, ore 10,00 - 12,00

Pinocchio a fumetti!

Pennelli, tempere e grandi tele per dare vita insieme ad un fumetto ispirato alla avventure di Pinocchio

Informazioni e contatti

Tutte le attività sono libere e gratuite Per informazioni sul programma e sulle modalità di partecipazione: 349 4764783/ 3478836806

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