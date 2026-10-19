Una Rete più forte per il Territorio: 33 Organizzazioni siglano il nuovo Accordo della Rete Inclusione Evv

Un momento di svolta per le politiche di inclusione sociale e coesione del territorio. Sabato17 ottobre, alla Vela di Avane, le organizzazioni aderenti alla Rete Inclusione EVV si sono riunite per sottoscrivere un contratto di collaborazione, un atto che segna un passo strategico nell’evoluzione della capacità operativa della Rete, attiva sul territorio dal maggio 2022.

Nata per sostenere e innescare un'azione trasformativa in senso inclusivo di ogni attività o spazio pubblico, sociale, sportivo, culturale e aggregativo, la Rete Inclusione EVV ha scelto di mantenere salda la propria natura identitaria di collettivo, puntando però su una collaborazione più stretta e definita. A sottoscrivere il contratto sono state 33 organizzazioni tra cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, ODV, enti sportivi e culturali, con l'obiettivo di rafforzare le azioni di co-progettazione, advocacy e sensibilizzazione avviate negli ultimi anni.

Tra gli elementi di maggiore novità dell'accordo spicca l'adesione di Confesercenti Provinciale di Firenze. “L’ingresso - spiegano le due portavoce Sabina Marmeggi e Anna Maria Leoncini - per la prima volta di un’organizzazione di rappresentanza del mondo del lavoro e dell'impresa è un fattore di straordinaria importanza. Il tema dell'accessibilità fisica, comunicativa e sensoriale e dell'accoglienza negli esercizi commerciali e dell’inserimento lavorativo rappresentano infatti ambiti prioritari in cui la Rete Inclusione EVV concentrerà maggiormente i propri sforzi e le proprie progettualità nei prossimi anni”.

All’incontro, che si è concluso con la firma del patto, ha preso parte anche Alberto Zanobini, in rappresentanza della Regione Toscana, che ha illustrato le attività e le linee strategiche del progetto Toscana Accessibile. Zanobini ha ribadito il valore, l'importanza strategica e il forte carattere innovativo che la Rete Inclusione EVV rappresenta nell'intero panorama regionale.

Le 33 realtà firmatarie del Contratto di Collaborazione

Spazio Ipotetico Aps Asd, Promocultura Impresa Sociale, Abbracciami Aps, Papillon Associazione Ludico Ricreativa, Cooperativa Sociale Geos Onlus, COeSO Empoli, Sintesiminerva Società Cooperativa Sociale, Eskimo Società Cooperativa Sociale, Associazione Famiglie Handicappati Odv, Indaco Società Cooperativa Sociale, Uisp Comitato Territoriale Empoli Valdelsa Aps, Cooperativa Sociale Pegaso, La Giostra Società Cooperativa Sociale Onlus, Semplicemente Odv, Arturo Aps, Gam Asd Aps, Associazione Polis, Ohana Aps, La Fabbrica Dei Colori A.P.S., Acsi Sport Toscana Ssdrl, Polisportiva Dilettantistica Cerretese Pallavolo, Associazione Geniali Odv, G. Di Vittorio Società Cooperativa Sociale Onlus, Canottieri San Miniato Asd, Associazione Porte Aperte Aps, Noi Da Grandi Odv, Atr Italia Aps, Polisportiva Il Giglio, Associazione Turistica Proloco Montespertoli, Associazione Vorreiprendereiltreno Ets, Cooperativa Sociale Smyle, Confesercenti Provinciale Di Firenze, Colori Società Cooperativa Sociale.

Fonte: Coeso Empoli - Ufficio Stampa

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