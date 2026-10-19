Cordoglio per la scomparsa di Vittorio Chiarei, storico fondatore della Corale Valdera

L’Amministrazione comunale di Peccioli esprime il proprio cordoglio per la scomparsa di Vittorio Chiarei, conosciuto da tutti come “Bozzolino”, presidente onorario della Corale Valdera, venuto a mancare nel pomeriggio di sabato 17 ottobre.

Chiarei è stato tra i protagonisti della nascita della Corale Valdera, fondata nel 1971 dall’unione dei cori parrocchiali di Peccioli e Montefoscoli. Insieme ad altri appassionati, contribuì a dare vita a una realtà che negli anni è diventata un importante punto di riferimento per la vita culturale e musicale del territorio, accompagnando generazioni di coristi e partecipando a numerose occasioni di incontro e condivisione.

A ricordarne il percorso è l’attuale presidente della Corale Valdera, Roberto Rossi che con lui condivise l’esperienza dei primi anni dell’associazione. Accanto all’impegno musicale, Chiarei era conosciuto per il suo carisma, la sua capacità di coinvolgere le persone e l’allegria con cui animava la vita della corale. La sua voce resterà legata anche alla Serenata Pecciolese, brano popolare inserito nel CD Tuscan Folk 1, testimonianza di un legame profondo con la tradizione musicale locale.

Costretto ad allontanarsi dal coro e dal consiglio direttivo a causa di problemi fisici, nel 2018 gli venne conferita la carica di presidente onorario, riconoscimento del suo contributo alla storia e alla crescita dell’associazione. Un titolo, come racconta il segretario Valerio Bolognesi, che lo aveva profondamente emozionato e che rappresentava il segno concreto dell’affetto e della riconoscenza della grande famiglia della Corale Valdera. Una famiglia alla quale Vittorio è rimasto sempre legato e della quale amava ricordare il valore, ripetendo che la corale gli aveva dato tanto. Un sentimento racchiuso nelle parole con cui concludeva spesso i suoi ricordi: «La Corale è la Corale».

L’Amministrazione comunale si stringe ai familiari, agli amici e a tutti i componenti della Corale Valdera, esprimendo le più sentite condoglianze per questa perdita e rendendo omaggio a una figura che ha contribuito, con la propria passione e umanità, alla storia culturale di Peccioli.

Fonte: Ufficio Stampa Comune di Peccioli