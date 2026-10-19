Dalla formazione al lavoro: 9 persone qualificate, 9 assunzioni. A novembre un nuovo corso

Un risultato concreto che dimostra come la formazione professionale, quando risponde alle esigenze delle imprese, possa trasformarsi in un’opportunità reale di occupazione: tutti e nove i partecipanti al percorso formativo sono stati assunti. E l’esperienza si rinnova con un nuovo corso in partenza a novembre, per il quale sono ancora disponibili posti.

Si è concluso con il superamento dell’esame finale il percorso di qualifica professionale “Addetto alle operazioni di masticiatura, cucitura e taglio di pelle/tessuto (282)”, realizzato in collaborazione con Freeland S.r.l., azienda del settore calzaturiero.

Il bilancio dell’iniziativa è particolarmente significativo: nove persone hanno conseguito la qualifica professionale e tutte e nove hanno ottenuto un contratto di lavoro presso il calzaturificio, raggiungendo così un tasso di inserimento occupazionale del 100%.

Un risultato che testimonia l’efficacia di un modello formativo costruito in stretta collaborazione con il tessuto produttivo locale, capace di coniugare l’acquisizione di competenze professionali specifiche con le effettive necessità delle aziende.

L’iniziativa è stata realizzata grazie ai voucher formativi “Just in Time per l’occupabilità 2.0” della Regione Toscana, uno strumento che permette di attivare percorsi di formazione mirati, favorendo l’incontro tra domanda e offerta di lavoro e contribuendo a rispondere al fabbisogno di figure professionali qualificate.

Il corso è stato interamente gratuito, in quanto finanziato con le risorse del PR FSE+ Toscana 2021-2027, e rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

A novembre un nuovo corso: iscrizioni ancora aperte e posti disponibili

Sulla scia del successo ottenuto, a novembre prenderà il via un nuovo percorso di formazione professionale, per il quale sono ancora disponibili posti.

Si tratta di una nuova opportunità per chi desidera acquisire competenze professionali richieste dalle imprese del settore e costruire un percorso concreto di inserimento nel mondo del lavoro.

L’esperienza appena conclusa, con nove assunzioni su nove partecipanti qualificati, rappresenta un importante esempio delle potenzialità di questi percorsi, pur non costituendo una garanzia automatica di assunzione per i futuri iscritti.

Gli interessati sono pertanto invitati a richiedere informazioni e a candidarsi per i posti ancora disponibili nel corso in partenza a novembre.

La nuova iniziativa conferma la volontà di dare continuità a un modello formativo che mette al centro le persone, le loro competenze e le esigenze delle imprese, contribuendo allo sviluppo economico e occupazionale del territorio.

L’esperienza rappresenta un esempio virtuoso di collaborazione tra sistema della formazione professionale, istituzioni e mondo delle imprese, dimostrando come investire nelle competenze significhi creare opportunità concrete per le persone e, contemporaneamente, sostenere la competitività del territorio e delle sue eccellenze produttive.

Non soltanto nove qualifiche conseguite, dunque, ma nove nuovi percorsi professionali avviati e una nuova opportunità formativa già all’orizzonte.

Un ringraziamento particolare va a Freeland S.r.l. per la collaborazione e per aver creduto nel valore della formazione quale strumento di crescita professionale e occupazionale.

Ai nove neoqualificati vanno le congratulazioni per il traguardo raggiunto e i migliori auguri per questa nuova esperienza lavorativa.

Dalla formazione all'occupazione: nove storie di successo e una nuova occasione da cogliere.

Fonte: FO.RI.UM. Società Cooperativa

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