Etrusca Basket, esordio col botto per l'U13

Inizia con il botto il campionato u13: avvio super per i ragazzi di coach Giunti che nel primo tempo sono riusciti a concedere veramente poco agli avversari e, con una buona circolazione di palla, hanno trovato buone conclusioni nella metà campo offensiva.

Il rientro dagli spogliatoi é più soft e con un appiglio decisamente diverso rispetto ai primi due quarti complice anche la difesa “molto chiusa” degli ospiti in maglia rossa.

Tabellino: Francini, Fioravanti, Terreni 4, Baldini 12, Rossi, Falorni 9, Incao 1, Marianelli, Matteuzzi 21, Perrotti 2, Bollini 10, Lavecchia 3. All. Giunti; Ass. Bacchi e Gori.

Fonte: Etrusca Basket