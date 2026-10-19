Impresa Use Rosa Scotti, rimonta da -16 e vittoria a Frascati: Colognesi ne segna 29

Alzi la mano chi ci credeva. E la mano la alza lei: Silvia Colognesi. I suoi 29 punti rianimano un’Use Rosa Scotti ormai alla canna del gas, scivolata prima sul meno 18 e sul meno 16 al 30’ e la portano, con un parziale finale da 7-27, a centrare una vittoria clamorosa per 58-62. Una partita che le biancorosse steccano completamente in attacco per oltre trenta minuti, pur giocando una prova difensiva importante che riesce come possibile a limitare non solo la temutissima Toyounon ma l’intera squadra laziale. Poi coach Cioni mischia le carte in difesa, a Frascati trema la mano ed il resto lo fa Colognesi.

C’è Vente in campo ed è lei a prendere il primo rimbalzo per avviare la transizione che Rylichova trasforma in un facile appoggio. Ianezic firma il 6-10 a conferma di un buon avvio anche se Frascati fa capire di essere avversario tosto e ribatte colpo su colpo reggendo il ritmo alto della gara. Le biancorosse sono imprecise e lo dimostrano clamorosamente in un’azione che vede ben cinque rimbalzi offensivi catturati senza però trovare mai il canestro. Chi è causa del suo mal pianga sé stesso e così Frascati sorpassa alla prima sirena sul 17-14 grazie a due triple consecutive che gasano le laziali ed il pubblico. Ianezic torna a segnare ma lo fa anche Toyounon per il 20-16 dopo un’altra serie di errori offensivi empolesi. Al quinto tentativo di squadra dall’arco Rylichova la mette (23-19) ma, dopo altri ferri, sul 28-21 coach Cioni deve fermare il gioco. Niente, non si vedono segnali di riscossa e così le laziali toccano il più 10 (31-21) e, come Rylichova segna, la risposta è la tripla laziale del 34-23.

La speranza è andare al riposo prima possibile anche perché piove sul bagnato col terzo fallo di Vente. A metà siamo 37-23 con numeri impietosi: 37% dal campo, 1/11 dall’arco e 9%, zero viaggi in lunetta e 9 palle perse. Si può solo migliorare e Colognesi ci prova andando subito a segno, preludio però ad altri tre errori offensivi che vanificano la buona intensità sull’altro lato del campo. Sasso la mette da tre prima che Frascati voli sul 45-27. Qualche barlume di ripresa sul 48-35 di Vente ma le mani restano sempre fredde ed al 30’ siamo 51-35. Ora o mai più per le biancorosse ma il coast to coast di Niski fa propendere per il mai più. Poi piano piano il sole inizia a spuntare da dietro al monte. Dopo 3 minuti Rylichova trova la tripla del 53-42 ed il divario comincia ad essere più accettabile, sperando magari anche sull’emozione di una matricola all’esordio casalingo. Ruffini segna il 53-44 e Colognesi dall’arco il 53-47.

Palla recuperata e Colognesi appoggia il 53-49 a metà parziale. La Scotti sbaglia due triple ma Gatti mette un comodo 53-51. Ruffini, anche perché toccata, sbaglia un comodo pareggio, cosa che fa Colognesi che ci mette sopra anche il libero supplementare: più 1. Gatti va in lunetta e ne mette uno (53-55 e parziali di 2-20) ed è la solita Toyounon a reagire per le compagne, senza sapere che sarà l’ultimo sussulto. La tripla di Colognesi è un macigno (55-60) e, su una palla recuperata, ancora trova il 55-62 a poco più di un minuto dalla sirena. E’ fatta, finisce 58-62.

58-62

CLUB BASKET FRASCATI

Niski 10, Pereira 9, Rescifina 14, Toyounon 16, Sasso 6, Florescu ne, Candidi 3, Nicolodi, Di Giovanni ne, Nardelli ne, Catalano ne, Ferri ne. All. Monetti (ass. Peron/Ngoi)

USE ROSA SCOTTI

Colognesi 29, Lussignoli 4, Antonini, Vente 4, Rylichova 10, Ruffini 2, ianezic 6, Casini, Gatti 5, Salvetti ne, Del Piano 2. All. Cioni (ass. Ferradini/Giusti)

Arbitri: Bombace di Giugliano e Leggiero di Caserta

Parziali: 17-14, 37-23 (20-9), 51-35 (14-12), 58-62 (7-27)

Le statistiche della partita:

https://fibalivestats.dcd.shared.geniussports.com/u/LEGBF/2876148/bs.html

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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