Interruzione idrica a Pontedera per lavori di Acque, le vie interessate

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, giovedì 22 ottobre, dalle 8:30 alle 16:30, si renderà necessario interrompere l’erogazione in via della Ciminiera e in via Podere degli Olmi, nel tratto compreso tra via Pirandello e via della Ciminiera. Contestualmente, potrebbero verificarsi cali di pressione nelle zone di Santa Lucia e nella zona industriale di Gello.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo. In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo, ovvero a venerdì 23 ottobre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.