La Lega rilancia nei piccoli Comuni della Valdelsa fiorentina e riparte da Gambassi Terme: Cordone alla guida

Attualità Gambassi Terme
Condividi su:
Leggi su mobile

La Lega sarà presente domani, 20 ottobre, al mercato settimanale di Gambassi Terme, in piazza Di Vittorio, con un punto informativo aperto dalle 9.30 alle 13. L'iniziativa 'Dillo alla Lega!' sarà un'occasione per illustrare le proposte del Carroccio e incontrare i cittadini. In caso di maltempo, la postazione sarà allestita sotto il loggiato del Palazzo municipale, in via Garibaldi 7.

Il Commissario della Sezione gambassina della Lega, e Vicesegretario Provinciale di Firenze, , Marco Cordone, ha dichiarato:"Con piacere torno ad occuparmi della Lega a Gambassi Terme perché qui col compianto Mauro Olmucci, anni fa costituimmo uno dei primi nuclei leghisti in Toscana fino ad arrivare ad una rappresentanza di 5 consiglieri comunali nella prima decade degli anni 2000. Vogliamo rilanciare la Lega nei piccoli Comuni della Valdelsa fiorentina e si riparte da Gambassi Terme, territorio ricco di cultura e tradizioni, non solo laiche ma anche cattoliche (si pensi solo alla frazione di Varna, a Don Isolani etc.). Vogliamo rilanciare la Lega in un territorio importante, attraversato dalla Via Francigena; per rendere meglio l'idea guardando al tratto che da San Miniato arriva a Gambassi e dalla cittadina termale riparte verso Sangimignano e Monteriggioni. La Lega c'è!".

Notizie correlate

Empolese Valdelsa
Attualità
16 Ottobre 2026

Nati per Leggere, tredici biblioteche della Rete REA.Net insieme per la lettura nei primi anni di vita

Torna nelle biblioteche della Rete REA.Net “Nati per Leggere”, il programma nazionale che promuove la lettura ad alta voce in famiglia fin dalla nascita. Per l’edizione 2026 il progetto riunisce [...]

Montaione
Attualità
15 Ottobre 2026

Cresce il turismo nell'Empolese Valdelsa: nel 2025 +4%, oltre 900mila presenze

Tra colline, borghi, vigne e panorami che sembrano cartoline, l'Empolese Valdelsa continua ad attrarre viaggiatori dall'Europa e da oltreoceano. E nell'ultimo anno risultano in crescita: a testimoniarlo sono i dati [...]

Gambassi Terme
Attualità
15 Ottobre 2026

Imprese a dialogo coi territori, la riunione di Confapi a Gambassi

Rafforzare il dialogo tra imprese e territori, valorizzare la rappresentanza datoriale e riaffermare il ruolo della contrattazione come strumento di relazione e sviluppo del sistema produttivo. Sono questi i temi [...]



Tutte le notizie di Gambassi Terme

<< Indietro

torna a inizio pagina