La Lega rilancia nei piccoli Comuni della Valdelsa fiorentina e riparte da Gambassi Terme: Cordone alla guida

La Lega sarà presente domani, 20 ottobre, al mercato settimanale di Gambassi Terme, in piazza Di Vittorio, con un punto informativo aperto dalle 9.30 alle 13. L'iniziativa 'Dillo alla Lega!' sarà un'occasione per illustrare le proposte del Carroccio e incontrare i cittadini. In caso di maltempo, la postazione sarà allestita sotto il loggiato del Palazzo municipale, in via Garibaldi 7.

Il Commissario della Sezione gambassina della Lega, e Vicesegretario Provinciale di Firenze, , Marco Cordone, ha dichiarato:"Con piacere torno ad occuparmi della Lega a Gambassi Terme perché qui col compianto Mauro Olmucci, anni fa costituimmo uno dei primi nuclei leghisti in Toscana fino ad arrivare ad una rappresentanza di 5 consiglieri comunali nella prima decade degli anni 2000. Vogliamo rilanciare la Lega nei piccoli Comuni della Valdelsa fiorentina e si riparte da Gambassi Terme, territorio ricco di cultura e tradizioni, non solo laiche ma anche cattoliche (si pensi solo alla frazione di Varna, a Don Isolani etc.). Vogliamo rilanciare la Lega in un territorio importante, attraversato dalla Via Francigena; per rendere meglio l'idea guardando al tratto che da San Miniato arriva a Gambassi e dalla cittadina termale riparte verso Sangimignano e Monteriggioni. La Lega c'è!".

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