Maltempo in Toscana, domani codice giallo per gran parte della regione

Perturbazione atlantica in arrivo con piogge e temporali previsti per i prossimi giorni. Il peggioramento è atteso per la seconda parte della giornata di domani, martedì 20 ottobre, a partire dall'Arcipelago e dalla costa con precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale. I temporali, localmente di forte intensità e associati a nubifragi e forti colpi di vento sull'Arcipelago, sulla costa e sulle zone occidentali della regione, si intensificheranno nella serata.

La Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un codice giallo, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore, valido dalle ore 15 fino alla mezzanotte di martedì 20 ottobre per le zone nord-occidentali, tutta la costa e le zone immediatamente a ridosso.

Il maltempo previsto oggi e atteso tra il pomeriggio di domani, martedì 20 ottobre, e la giornata di mercoledì 21 ottobre, potrebbe portare a un peggioramento degli scenari di criticità rispetto a quelli valutati finora. I livelli di allerta saranno rivalutati con i bollettini di domani: la fase più intensa della perturbazione sembra infatti destinata a colpire direttamente la giornata di mercoledì 21.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo

Fonte: Regione Toscana