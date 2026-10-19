Montaione, apre M'Arte: inaugurazione con la mostra 'Rebirth' di Leonardo Romanelli

Il nuovo centro culturale M’Arte – Montaione Arte si presenta al pubblico con una mostra dedicata alla trasformazione, alla sostenibilità e alla creatività.

In occasione della TartuFesta, sabato 24 ottobre 2026 alle 12 inaugura “Rebirth – La nuova vita si cela ovunque”, mostra di upcycling di Leonardo Romanelli scrittore e giornalista, visitabile fino al 6 dicembre negli spazi del nuovo centro culturale, negli ex locali Coop di Viale Itala, affacciati sulla valle.

L’esposizione segna l’avvio delle attività di M’Arte, un nuovo spazio che l’Amministrazione comunale ha voluto restituire alla comunità, trasformando circa 290 metri quadrati di un ex supermercato in un luogo dedicato alle arti, alle mostre, agli incontri e alla divulgazione culturale. Nel restauro sono state mantenute le caratteristiche architettoniche di base della sala principale, a memoria della sua destinazione originaria. Il centro è uno dei progetti simbolo legati al bando Toscana Diffusa, il piano della Regione Toscana per la rigenerazione urbana e la valorizzazione culturale dei comuni più piccoli, montani o rurali.

Il titolo della mostra Rebirth richiama la possibilità di dare nuova vita a materiali e oggetti, trasformandoli attraverso uno sguardo creativo. L’upcycling diventa così un’occasione per riflettere sul valore delle risorse, sulla sostenibilità e sulla capacità dell’arte di immaginare nuove forme e nuovi significati a partire da ciò che già esiste.

“Con M’Arte vogliamo offrire a Montaione un luogo aperto, vivo e capace di generare nuove opportunità culturali. La scelta di inaugurare con una mostra dedicata all’upcycling rappresenta bene il nostro desiderio di promuovere una cultura contemporanea, attenta all’ambiente e alle nuove forme di espressione artistica. Vogliamo che questo spazio diventi un punto di riferimento per i cittadini e, allo stesso tempo, un motivo di interesse per chi visita il nostro territorio”, dichiara Francesca Pinochi, assessore alla Cultura del Comune di Montaione.

La mostra di Leonardo Romanelli inaugura dunque il percorso di M’Arte con un tema che unisce arte e sensibilità ambientale, invitando il pubblico a guardare gli oggetti e i materiali da una prospettiva diversa.

“Con Rebirth – La nuova vita si cela ovunque desidero raccontare come ciò che sembra aver esaurito la propria funzione possa trasformarsi in qualcosa di nuovo. L’upcycling è un modo di osservare la realtà con occhi diversi, riconoscendo possibilità creative dove spesso vediamo soltanto materiali da scartare. La mostra vuole essere un invito a riscoprire il valore delle cose e a riflettere sul rapporto tra creatività, riuso e sostenibilità”, spiega Leonardo Romanelli.

L’apertura della mostra si inserisce nel programma della Tartufesta, offrendo a cittadini e visitatori un’ulteriore occasione per scoprire Montaione attraverso l’incontro tra cultura, arte e territorio.

Informazioni per la visita

Mostra: Rebirth – La nuova vita si cela ovunque. Mostra di upcycling, di Leonardo Romanelli

Periodo: dal 24 ottobre al 6 dicembre 2026

Sede: M’Arte – Montaione Arte, ex locali Coop, Viale Itala, Montaione

Inaugurazione: sabato 24 ottobre, dalle ore 16 alle 18

Orari di apertura: sabato e domenica, dalle 15 alle 18; da domenica 25 ottobre, anche dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 18

Fonte: Comune di Montaione - Ufficio Stampa

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