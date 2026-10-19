Montelupo celebra i suoi Maestri del Lavoro, un riconoscimento a quattro cittadini insigniti della Stella al Merito del Lavoro

Una mattinata dedicata al valore del lavoro, all’impegno professionale e alla trasmissione delle esperienze tra generazioni. Sabato 17 ottobre, nella Sala del Consiglio comunale Anna Biagi ed Emilia Ciardi di Montelupo si è svolta la cerimonia di riconoscimento dei quattro cittadini insigniti della Stella al Merito del Lavoro, l’onorificenza conferita dal Presidente della Repubblica a lavoratori che si sono particolarmente distinti per laboriosità e buona condotta morale.

Protagonisti dell’iniziativa sono stati Giuliano Bellucci, Aldo Michele Causarano, Giuliano Cioni e Alessandro Cerbini, ai quali l’amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio per il percorso professionale e per i valori che hanno saputo esprimere attraverso il proprio lavoro.

La cerimonia, organizzata dal Comune di Montelupo Fiorentino in collaborazione con la Federazione Nazionale Maestri del Lavoro Consolato Metropolitano di Firenze, ha rappresentato una novità per il territorio: è infatti la prima volta che l’amministrazione comunale dedica un momento pubblico ai propri concittadini insigniti di questa onorificenza.

“Abbiamo accolto con piacere la proposta della Federazione Nazionale Maestri del Lavoro, perché riteniamo importante riconoscere e valorizzare le persone che, attraverso il proprio impegno, hanno raggiunto risultati significativi”ha sottolineato il sindaco Simone Londi.

“Come amministrazione siamo attenti a sostenere chi si trova in difficoltà, ma crediamo altrettanto importante dare valore al merito. Lo facciamo nello sport, nella scuola e oggi anche nel mondo del lavoro, che rappresenta una parte fondamentale della vita di ciascuno di noi. È stata anche l’occasione per conoscere meglio le storie di alcuni nostri concittadini e scoprire percorsi professionali di grande valore”

All’incontro hanno preso parte anche Massimo Tucci, rappresentante regionale della Toscana dei Maestri del Lavoro, e i rappresentanti del Consolato Metropolitano di Firenze, che hanno ricordato il significato della Stella al Merito del Lavoro e l’impegno della Federazione nel promuovere la cultura del lavoro.

La cerimonia si è conclusa con la consegna dei riconoscimenti da parte dell’amministrazione comunale

Un momento di incontro e di gratitudine che ha permesso alla comunità di Montelupo Fiorentino di rendere omaggio a quattro concittadini e, attraverso le loro storie, al valore del lavoro come elemento di crescita personale e collettiva

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio Stampa