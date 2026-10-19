Nuovi alberi al Parco di Serravalle grazie a cittadini e aziende: avviato il percorso di fattibilità

Tra gli obiettivi del programma di mandato, nel tema 'Empoli Città Verde' figura anche la messa a dimora partecipata di nuovi alberi per rafforzare la connessione tra le persone e il loro ambiente naturale. Un programma con il quale la comunità locale viene coinvolta attivamente nella pianificazione e realizzazione dell'incremento di alberi nel territorio, contribuendo così al miglioramento del microclima e alla valorizzazione degli spazi pubblici.

L'obiettivo segue la Strategia dell'UE sulla biodiversità per il 2030, volta a riportare la natura nella nostra vita. L'amministrazione comunale ha già cominciato il percorso, individuando come area pubblica per la messa a dimora di alberi provenienti da donazioni e dal Comune la zona del Parco di Serravalle, nello specifico la porzione più 'libera' nel settore nord-est.

A seguire, l'intenzione dell'amministrazione è quella di gestire l'intervento di forestazione con i cittadini con il supporto di una piattaforma telematica. Il Comune farà la sua parte 'raddoppiando' le messe a dimora di alberi (per ogni albero donato il Comune fornirà un altro albero).

Nel frattempo è stato affidato uno studio di fattibilità sull'area del Parco di Serravalle alla società Etifor, spin off dell'Università di Padova. Il Servizio Ambiente del Comune di Empoli ha effettuato un sopralluogo al Parco di Serravalle con gli esperti della suddetta società insieme ad un team di tecnici afferenti a diversi uffici comunali, proprio negli scorsi giorni, per definire le modalità di intervento.

Nello specifico, si chiede all'azienda tre specifiche:

- analisi preliminare dello stato delle risorse naturali gestite, identificando le caratteristiche ed il potenziale delle aree, nonché gli obiettivi e le esigenze di gestione;

- individuazione degli interventi tecnici di miglioramento necessari al raggiungimento degli obiettivi, analisi costi-benefici e conduzione di uno studio preliminare di fattibilità

- identificazione delle fonti di finanziamento pubbliche e private per le attività di valorizzazione individuate, supporto specialistico e facilitazione del contatto con i finanziatori.

LE DICHIARAZIONI - L'assessora alla Transizione Ecologica, Laura Mannucci, ha commentato: "Con questo affidamento si conferma l'impegno del nostro mandato finalizzato alla messa a dimora di piante con un sistema partecipato. Ma l'incarico avrà anche la finalità di ampliamento dell'area alberata di Serravalle e una riqualificazione complessiva basata sulle NBS (Nature Based Solutions, NdR). Un ulteriore passo avanti nella messa in atto degli obiettivi approvati nel Patto del Verde".

Notizie correlate