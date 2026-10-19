Piazza Montanelli si tinge di arancione per la Pubblica Assistenza

Attualità Fucecchio
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Il 24 ottobre anche la Pubblica Assistenza di Fucecchio si unirà alle celebrazioni per la giornata nazionale delle Pubbliche Assistenze. Questa è stata istituita da ANPAS Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) in occasione della ricorrenza del congresso di Lerici e San Terenzio in cui, nel 1987, venne approvata la trasformazione della federazione nellʼattuale Associazione Nazionale.

Per tutta la giornata di sabato 24 sarà dunque illuminato di arancione il monumento a Giuseppe Montanelli nellʼomonima piazza di Fucecchio. Il colore delle divise dei volontari della Pubblica Assistenza, lʼarancione appunto, nei numerosi anni di attività delle associazioni si è tinto pure dellʼimpegno e del tempo che numerosi cittadini e cittadine spendono con entusiasmo per il prossimo. Dalle ambulanze ai mezzi attrezzati, dalla protezione civile allʼantincendio boschivo, questo colore si è sparso per le strade di tutta Italia, compreso Fucecchio.

Fonte: Pubblica Assistenza di Fucecchio

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