Piazza Montanelli si tinge di arancione per la Pubblica Assistenza

Il 24 ottobre anche la Pubblica Assistenza di Fucecchio si unirà alle celebrazioni per la giornata nazionale delle Pubbliche Assistenze. Questa è stata istituita da ANPAS Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze) in occasione della ricorrenza del congresso di Lerici e San Terenzio in cui, nel 1987, venne approvata la trasformazione della federazione nellʼattuale Associazione Nazionale.

Per tutta la giornata di sabato 24 sarà dunque illuminato di arancione il monumento a Giuseppe Montanelli nellʼomonima piazza di Fucecchio. Il colore delle divise dei volontari della Pubblica Assistenza, lʼarancione appunto, nei numerosi anni di attività delle associazioni si è tinto pure dellʼimpegno e del tempo che numerosi cittadini e cittadine spendono con entusiasmo per il prossimo. Dalle ambulanze ai mezzi attrezzati, dalla protezione civile allʼantincendio boschivo, questo colore si è sparso per le strade di tutta Italia, compreso Fucecchio.

Fonte: Pubblica Assistenza di Fucecchio

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