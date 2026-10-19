Picchia il senzatetto che aveva aggredito la madre: arrestato 24enne a Firenze

La Polizia di Firenze ha arrestato nella mattinata di ieri, 18 ottobre, un cittadino italiano di 24 anni, già noto alle forze dell'ordine per precedenti episodi, tra cui rissa e resistenza a pubblico ufficiale, con l'accusa di tentato omicidio. L'intervento è scattato in seguito alla segnalazione di una violenta aggressione ai danni di un cittadino dello Sri Lanka di 50 anni, senza fissa dimora, solito stazionare nei pressi di un supermercato.

Secondo quanto riferito dalla Polizia, a dare l'allarme sarebbe stato lo stesso 24enne. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato soccorso al ferito e lo hanno trasportato in ospedale, insieme agli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, impegnati nei rilievi.

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno ricostruito che sarebbe stato proprio il giovane ad aggredire il cinquantenne. All'origine del gesto ci sarebbe un episodio precedente, durante il quale l'uomo avrebbe minacciato e colpito la madre del 24enne. Stando a quanto emerso dalle indagini, il giovane avrebbe notato il cinquantenne addormentato nell'androne di un bar, lo avrebbe svegliato e fatto alzare, per poi colpirlo con una testata al volto, facendolo cadere a terra. Successivamente, lo avrebbe colpito ripetutamente con calci e pugni.

Il cinquantenne è stato trasportato in ospedale, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito la dinamica dell'aggressione anche grazie all'analisi dei filmati di videosorveglianza. Un contributo determinante è arrivato dall'esame del telefono cellulare del 24enne, sottoposto a sequestro. Al suo interno sono stati rinvenuti un video che ritrae il giovane mentre appoggia una scarpa sul volto insanguinato della vittima e una fotografia che mostra il volto tumefatto dell'uomo dopo l'aggressione.

Agli investigatori, la madre del giovane ha riferito che, nei giorni precedenti, aveva notato il cinquantenne mentre urinava in pubblico nei pressi dei giardini adiacenti al supermercato. Dopo essere stato rimproverato dalla donna, l'uomo si sarebbe avvicinato a lei, colpendola con uno schiaffo al collo e minacciandola di morte con un coltello. Il figlio sarebbe venuto a conoscenza dell'accaduto attraverso un amico che avrebbe assistito all'episodio.

Al termine degli accertamenti, il 24enne è stato arrestato con l'accusa di tentato omicidio e condotto presso la casa circondariale di Sollicciano.

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