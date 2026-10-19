Cerreto Guidi, nel 2027 arriva la Taric: al via incontri pubblici e sportello informativo

A partire da gennaio 2027 la tariffa corrispettiva entrerà in vigore anche nel Comune di Cerreto Guidi. Per spiegare le novità previste, Plures Alia e l’amministrazione comunale attiveranno, a partire dal 26 ottobre, uno sportello informativo a cui sarà possibile rivolgersi per ricevere indicazioni e ritirare i nuovi kit per la raccolta differenziata.

Numerose le novità in arrivo per le utenze coinvolte (circa 5.000 tra domestiche e non domestiche), che riceveranno anche un nuovo calendario di raccolta. Proprio per accompagnare passo dopo passo i cittadini nel cambiamento, Plures Alia ha inviato una comunicazione ai cittadini ed a tutte le utenze e organizzerà una serie di incontri pubblici.

Gli appuntamenti in programma sono:

- Lunedì 26 ottobre, ore 21 – Circolo ARCI Pietro Tozzini in Via 2 Settembre - fraz. Lazzeretto

- Mercoledì 28 ottobre, ore 18.30 – Circolo ACSI XXIII Agosto in Via Prov. Francesca, 108 - fraz. Stabbia (dedicato alle utenze non domestiche)

- Giovedì 5 novembre, ore 18 – Centro Polivalente “Don Lido Marini” in Via 26 Giugno, angolo Via G. Puccini – Loc. Bassa

- Martedì 17 novembre, ore 21 – Circolo ACSI XXIII Agosto in Via Prov. Francesca, 108 - fraz. Stabbia

- Giovedì 19 novembre, ore 21 – Centro Polivalente “Don Lido Marini” in Via 26 Giugno, angolo Via G. Puccini – Loc. Bassa (dedicato alle utenze non domestiche)

- Martedì 24 novembre, ore 21 - Circolo ARCI Luigi Rossetti in Via Roma, 2 – Cerreto Guidi (dedicato alle utenze non domestiche)

- Giovedì 26 novembre, ore 21 - Circolo ARCI Luigi Rossetti in Via Roma, 2 – Cerreto Guidi

- Martedì 1° dicembre, ore 18 - Circolo ARCI Gavena in Via Provinciale Pisana, 68 – fraz. Gavena

- Giovedì 3 dicembre, ore 21 - Circolo ARCI Gavena in Via Provinciale Pisana, 68 – fraz. Gavena (dedicato alle utenze non domestiche)

In linea con la normativa europea, la tariffa corrispettiva – già attiva in 31 Comuni toscani serviti da Plures Alia – implica una misurazione dei rifiuti prodotti e conferiti, valorizzando chi si impegna nella raccolta differenziata e nella tutela dell’ambiente. Per attivare la nuova tariffa i cittadini dovranno dotarsi di nuovi contenitori e sacchi per la raccolta, corredati di strumenti digitali di rilevazione (Tag), mentre i contenitori attualmente in uso dovranno essere restituiti ad Alia. Per agevolare il ritiro del nuovo kit e fornire tutte le informazioni utili, dal 26 ottobre al 30 dicembre,

sarà attivo uno sportello dedicato, Pop Up Alia Store, in via Francesca Sud, n. 108, a Cerreto, aperto il lunedì e giovedì nel pomeriggio (13.30-18.30), il mercoledì e il sabato mattina (8.30–13).

Contestualmente sarà chiuso lo sportello di via Vittorio Veneto, presso la sede comunale, fino al nuovo anno.

I titolari di un’utenza (domestica o non domestica di piccole dimensioni) possono richiedere gratuitamente la consegna del kit a domicilio tramite Aliaestra, l’app gratuita disponibile per sistemi iOS e Android, oppure telefonando al call center ai numeri 800.888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento) e 0571.1969333 (da rete fissa e mobile).

Le aziende di grandi dimensioni possono invece prenotare una visita di un operatore presso la propria sede, contattando il call center.

La nuova tariffa sarà gestita e fatturata direttamente da Plures Alia con cadenza trimestrale, sulla base dei conferimenti registrati nello stesso periodo (es. 1° gennaio – 31 marzo), che saranno

utilizzati anche per l’attribuzione delle eventuali premialità.

Il kit standard per le utenze domestiche è composto da 3 contenitori (carta e cartone, organico, residuo non differenziabile) e 2 rotoli di sacchi (imballaggi in plastica, metalli e tetrapak). Tutti gli

strumenti saranno dotati di Tag digitali. La riconsegna dei vecchi contenitori potrà essere effettuata entro il 31 dicembre presso gli Infopoint attivi sul territorio gestito da Plures, oppure allo sportello di via Francesca Sud, al momento del ritiro del nuovo kit che vedrà un adeguamento dei colori delle raccolte.

L’intervento, previsto dalla norma nazionale UNI 11686:2017 che stabilisce un sistema cromatico uniforme su tutto il territorio nazionale per i materiali raccolti in modo differenziato, prevede l’adozione del blu per carta e cartone e del giallo per gli imballaggi in plastica, metalli, tetrapak e polistirolo. Restano invariati i colori già in uso per le altre tipologie di rifiuti: marrone per l’organico, verde per il vetro e grigio per il residuo non differenziabile.

Dal 1° gennaio 2027 entrerà in vigore anche un nuovo calendario di raccolta, che sarà consegnato

agli utenti insieme ai nuovi kit di raccolta.

Fonte: Plures - Alia Servizi Ambientali Spa