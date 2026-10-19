Primo soccorso, aperte le iscrizioni al corso gratuito delle Pubbliche Assistenze Riunite

Due appuntamenti settimanali, il martedì e il giovedì, dalle ore 21 alle ore 23, per cinque settimane. E’ il programma del corso di primo soccorso promosso dalle Pubbliche Assistenze Riunite di Empoli: la partecipazione, aperta a chiunque abbia più di 15 anni di età, è completamente gratuita.

Il corso, che prenderà il via martedì 3 novembre 2026 alle ore 21, si terrà nella sede dell’associazione in via XX Settembre 17, con lezioni pratiche e teoriche della durata di 2 ore. Massaggio cardiaco pediatrico e adulto; disostruzione pediatriaca e adulto; uso del defibrillatore (DAE): questi i temi che saranno affrontati durante il percorso formativo al termine del quale è previsto un piccolo esame pratico.

Per maggiori informazioni e per effettuare l’iscrizione è possibile contattare l’associazione chiamando lo 0571 9806, inviando una mail all’indirizzo info@anpas.empoli.fi.it, un messaggio WhatsApp al numero 335 1019780 oppure è possibile compilare il form online disponibile al link https://docs.google.com/forms/d/19mQmT-_OIrXmBnHFWJqxAPpLFL46Ny9fvBOCFE1Q-7c/viewform?edit_requested=true

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa

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