Puliamo il mondo a Vinci si è concluso sabato 17 ottobre scorso, con la seconda tappa, prevista nel parco di Amboise e nella zona di Via Ripalta e Via Val di Sole, nel Capoluogo.

Si completa così, dopo l’appuntamento di sabato 26 settembre sul Lungarno Gramsci a Spicchio, l’agenda delle iniziative per l’evento promosso da Legambiente.

Quasi 15 i sacchi di rifiuti raccolti dai volontari nelle due uscite dell’iniziativa.

“Le due giornate di Puliamo il Mondo organizzate a Vinci hanno rappresentato due importanti momenti di sensibilizzazione al rispetto dell’ambiente e alla cura del nostro territorio - afferma Giulio Vezzosi, assessore all'ambiente del Comune di Vinci.

Come assessore all’ambiente, considero queste iniziative non un punto di arrivo, ma l’inizio di un progetto più ampio, con l’obiettivo di promuovere altre giornate dedicate alla tutela ambientale anche al di fuori della manifestazione, in collaborazione con Legambiente Empolese-Valdelsa.

Vogliamo trasformare queste occasioni in un impegno costante, coinvolgendo sempre più cittadini e diffondendo la consapevolezza che il territorio è un bene comune, da proteggere attraverso gesti concreti e responsabilità condivisa. Ringrazio Legambiente e tutti coloro che hanno partecipato, con l’auspicio che questo sia l’inizio di un percorso duraturo per una Vinci sempre più attenta all’ambiente”.

Insieme ai volontari, nel doppio appuntamento di Spicchio e Vinci, anche lo stesso assessore all’ambiente, Daniele Vanni, sindaco di Vinci, l’avvocato Stefano Busoni, presidente di Legambiente Empolese Valdelsa.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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