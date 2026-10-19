Al via Puliamo il Mondo a Santa Croce con i bambini delle scuole e Legambiente

Stamani è partita la prima giornata del progetto Puliamo il mondo sviluppato da Legambiente dal comune con le scuole dell'istituto comprensivo di Santa Croce sull'Arno. La prima giornata si è svolta a Staffoli, con i bambini della scuola Torello della Maggiore. I bambini delle quinte si sono impegnati a raccogliere ciò che la maleducazione degli altri ha lasciato nell'ambiente nel parco della Rimembranza e nel parcheggio attiguo. Alla fine gli studenti con le insegnanti hanno raccolto 3 sacchi di rifiuti indifferenziati. Dopodiché hanno apposto la targa “zona pulita”. A fornire i materiali tra cui sacchetti, guanti e tutto il necessario è stato il comune di Santa Croce sull'Arno e Legambiente.

L'iniziativa continua anche nei prossimi giorni con le altre scuole dell'istituto comprensivo a Santa Croce. Dopo l'esperienza didattica sul campo, tutte le classi si impegneranno in un momento di restituzione in aula dove sarà focalizzata l'esperienza vissuta.

“E' stato bello – dice l'assessore alla scuola Valentina Fanella presente a tutta la mattinata - vedere i bambini raccogliere la sporcizia lasciata a terra dagli altri e sentirli indignarsi di fronte a tanta maleducazione e poco rispetto per l'ambiente. Sicuramente questo progetto rappresenta un momento di sensibilizzazione importante per i nostri bambini che sono sicura faranno molta più attenzione tutte le volte che si troveranno a dover gestire dei rifiuti. Anche su questo fronte i giovani rimangono il nostro futuro che va coltivato con attenzione”.

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno - Ufficio stampa