Torna la raccolta porta a porta degli abiti usati di Plures Alia

Con il cambio di stagione torna l’attenzione sulla corretta gestione degli abiti e dei tessili che non vengono più utilizzati. Il servizio di raccolta domiciliare promosso da Plures Alia consente ai cittadini di conferire questi materiali attraverso il ritiro porta a porta, secondo le modalità e il calendario previsti per le diverse aree del territorio.

Il servizio interessa i comuni di Prato, Cantagallo, Montemurlo, Vernio, Agliana, Montale e Quarrata, oltre a Carmignano e Poggio a Caiano dove è già partito nei giorni scorsi, secondo un calendario articolato per comuni e zone cittadine, con un doppio ripasso.

Nel dettaglio:

PRATO SUD – Tavola, Iolo, Castelnuovo, Paperino, San Giorgio: 24 ottobre; 21 novembre

PRATO SUD – Grignano, Badie: 26 ottobre; 23 novembre

AGLIANA e MONTALE: 19 ottobre; 16 novembre

QUARRATA: 20 ottobre; 17 novembre

PRATO OVEST/SUD – Casale, Tobbiana, Vergaio, Galciana, Maliseti: 27 ottobre; 24 novembre

PRATO EST – Mezzana, Zarini, Soccorso: 28 ottobre; 25 novembre

PRATO NORD – Galceti, Cilianuzzo, S. Lucia: 30 ottobre; 27 novembre

PRATO EST– La Pietà, La Querce: 31 ottobre; 28 novembre

MONTEMURLO: 26 ottobre; 23 novembre

VERNIO/CANTAGALLO: 2 novembre; 30 novembre

PRATO NORD – Ciliani, Campaccio: 3 novembre; 1° dicembre

PRATO OVEST – San Paolo, Galcianese/Macrolotto Zero: 4 novembre; 2 dicembre

CARMIGNANO: 12 novembre

POGGIO A CAIANO: 12 novembre

Gli utenti interessati sono stati raggiunti da un avviso informativo, in cui sono illustrate le modalità di esposizione dei sacchi, il calendario ed i dettagli del servizio. Chi avesse necessità di conferire abiti usati al di fuori delle date previste o nelle aree non interessate dal ritiro domiciliare può utilizzare gli Ecocentri di Plures Alia oppure gli appositi contenitori presenti sul territorio, nel rispetto delle modalità di conferimento previste.

La raccolta degli abiti usati si inserisce in un percorso più ampio di valorizzazione dei materiali tessili, che a Prato trova un nuovo tassello nel Textile Hub di Plures, inaugurato nel luglio 2026. Il

nuovo impianto è progettato per trattare fino a 33.000 tonnellate di materiali tessili all’anno, tra rifiuti post-consumo e scarti provenienti dalle attività produttive. Grazie a tecnologie di selezione

basate sull’intelligenza artificiale e su sensori a infrarossi, la struttura punta a riconoscere la composizione dei tessuti e a indirizzare i materiali verso il percorso più adatto: il riutilizzo dei capi

ancora idonei oppure il recupero delle fibre attraverso il riciclo.

Un investimento che valorizza la tradizione del distretto pratese nella rigenerazione tessile e guarda alle nuove sfide dell’economia circolare. In questo scenario, la corretta raccolta degli abiti usati rappresenta un passaggio importante per intercettare i materiali e consentirne la gestione attraverso le filiere dedicate.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliaestra, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

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