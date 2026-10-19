Da fine ottobre riapre la Radiologia di San Marcello Pistoiese con tecnologie rinnovate

“Da fine ottobre riaprirà la Radiologia del PIOT di San Marcello Pistoiese, con apparecchiature e tecnologie rinnovate. È una notizia importante per la nostra montagna, un risultato atteso da tempo e per il quale mi sono impegnato, seguendo da vicino il percorso di riapertura – dichiara il sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana Bernard Dika –. Non si tratta soltanto di restituire un servizio ai cittadini, ma di farlo con strumentazioni aggiornate, migliorando concretamente l’assistenza sanitaria sul territorio. La riapertura della Radiologia permetterà ai cittadini della montagna pistoiese di effettuare gli esami diagnostici direttamente sul territorio, riducendo la necessità di spostarsi verso altri presidi sanitari, soprattutto per gli anziani e le persone più fragili".

"Ringrazio il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, l’assessora regionale alla Sanità Monia Monni, il direttore generale Valerio Mari e tutta l’Asl Toscana centro per l’impegno e il lavoro svolto per raggiungere questo risultato. Adesso dobbiamo proseguire su questa strada, portando a termine gli altri lavori in corso nel presidio e continuando a rafforzare i servizi sanitari della montagna pistoiese. È un impegno che continuerò a seguire da vicino, insieme ai sindaci, all’Azienda sanitaria e alle comunità locali, perché vivere in montagna deve significare poter contare su servizi e opportunità di cura adeguati alle esigenze del territorio".

Fonte: Ufficio stampa