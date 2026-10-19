Rave party a Santa Luce verso la conclusione, restano 400 partecipanti

È in via di conclusione il rave party non autorizzato a Santa Luce, in provincia di Pisa. Nella mattinata di lunedì 19 ottobre, nell'area del raduno erano rimasti circa 400 giovani, dopo il picco di 2.000 partecipanti registrato domenica.

A fare il punto è stata la sindaca di Santa Luce, Giamila Carli, dopo un sopralluogo effettuato in mattinata nell'area interessata. "Il rave party in corso da ieri sta proseguendo in modo ordinato e senza creare alcuna situazione di allarme né sotto il profilo della sicurezza, né sotto l'aspetto sanitario", ha dichiarato la prima cittadina.

Il raduno potrebbe terminare già nel corso della giornata. Secondo Carli, "il rave potrebbe concludersi già in giornata, ma la situazione è assolutamente tranquilla e completamente sotto controllo e le strade intorno all'area sono sgombre e perfettamente percorribili".

Al momento, quindi, non vengono segnalate criticità sul fronte della sicurezza e della situazione sanitaria, mentre i partecipanti stanno progressivamente lasciando l'area. Anche la viabilità nelle strade circostanti risulta regolare.

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