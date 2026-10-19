Salvò un ciclista dall'annegamento a Lamporecchio, premiato alla Festa del Volontario

Si è svolta ieri, domenica 18 ottobre, a Largo Bonetti, la Festa del Volontario organizzata dalla Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno: una giornata di condivisione e riconoscenza, per celebrare il valore del volontariato e il ruolo fondamentale che svolge ogni giorno al servizio della comunità, e che ha visto tante persone ritrovarsi per condividere un pomeriggio all’insegna della solidarietà.

Il momento più significativo della giornata è stato il riconoscimento a Mouhamed Bachir Dieng, volontario della Pubblica Assistenza, protagonista di un intervento che ha permesso di salvare la vita a un giovane ciclista.

L’episodio risale al 12 aprile scorso, durante una gara ciclistica della categoria Allievi a Lamporecchio. Dopo la caduta di un atleta in un fosso, Mouhamed non ha esitato a intervenire, entrando in acqua per raggiungere il ragazzo, che rischiava di annegare, e contribuire in modo decisivo al suo recupero, con il supporto degli altri componenti dell’equipaggio e del medico di gara.

Un gesto di straordinario coraggio e prontezza, che testimonia il valore concreto del volontariato: esserci quando qualcuno ha bisogno, mettere le proprie competenze al servizio degli altri e agire anche nelle situazioni più difficili. Per questo la Pubblica Assistenza ha voluto consegnargli una targa di riconoscimento proprio nella giornata dedicata ai volontari, alla presenza del sindaco Roberto Giannoni che ha voluto a sua volta conferire a Mouhamed una targa, e del consigliere comunale con delega allo sport Flavio Baldi.

La festa si è aperta con l’esibizione della scuola SB Cheer and Dance, che ha dato il via alle iniziative del pomeriggio. A seguire, il torneo di calcio balilla umano dedicato alla memoria di Valter Salani, che ha coinvolto numerose squadre in una sfida all’insegna del divertimento e dello spirito di squadra. A conquistare il primo posto è stato il gruppo carnevalesco La Lupa, seguito dagli Infermieri del 118 e dal gruppo carnevalesco Il Nuovo Astro.

La giornata ha dato spazio anche ai più piccoli, con una caccia al tesoro che ha riscosso una partecipazione particolarmente significativa e l’iniziativa Ambulanze aperte, che ha permesso a tanti bambini di avvicinarsi al mondo del soccorso e di conoscere più da vicino i mezzi e le attività della Pubblica Assistenza.

La Festa del Volontario si è conclusa con l’apericena, un momento di convivialità per stare insieme e condividere il senso di appartenenza a una realtà che, grazie all’impegno quotidiano dei suoi volontari, rappresenta un punto di riferimento per il territorio.

La Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno ringrazia tutte le persone che hanno partecipato, le associazioni, le squadre e quanti hanno contribuito alla riuscita dell’iniziativa. Una giornata che ha ricordato come il volontariato sia fatto di impegno quotidiano, relazioni e gesti concreti, capaci, a volte, di fare la differenza.

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