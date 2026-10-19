San Miniato, 11 associazioni fanno rete per il futuro della comunità

Con grande soddisfazione da parte di tutte le associazioni partecipanti si è concluso il workshop “Fare Rete” promosso dall’associazione Amici del Campana - OdV di San Miniato e sostenuto da un nutrito gruppo di altre realtà associative del territorio.

Rappresentanti di 11 associazioni del territorio si sono ritrovati nella sede del Movimento Shalom per procedere alla costituzione di una rete di comunità a San Miniato. Lo scopo principale della giornata è stato quello di individuare insieme i principi fondanti del futuro network, tra i quali si annoverano la cura delle relazioni delle menti e dell’ambiente, la progettualità condivisa, l’incisività grazie alla voce collettiva.

La conduzione del workshop è stata affidata a un team di due facilitatrici professioniste, Elenia Penna e Marta Scalvi, che spiegano con queste parole la strategia adottata: “Con i metodi della facilitazione accompagniamo i gruppi verso un lavoro collettivo di qualità per raggiungere obiettivi concreti, valorizzare le persone e prendersi cura delle relazioni”. I risultati non si sono fatti attendere. Come sostiene Beate Schnock, presidente dell’associazione Amici del Campana, “sotto la sapiente guida di Elenia e Marta abbiamo lavorato in un clima di grande serenità e con uno spirito di collaborazione che ritengo davvero promettente per il nostro futuro e per il bene di San Miniato.”

Il percorso ha preso avvio nel maggio di quest’anno con un convegno organizzato presso la RSA Del Campana Guazzesi, dedicato al valore della collaborazione e del fare rete. A questo primo momento sono seguiti diversi incontri tra i soggetti interessati a promuovere la costruzione di una rete di comunità a San Miniato. La fase progettuale è inoltre sostenuta dal prezioso contributo di Cesvot, che mette a disposizione consulenti esperti per accompagnare e supportare il percorso.

La versione definitiva del Manifesto della Rete è attesa entro la fine dell’anno. Successivamente, la Rete sarà aperta all’adesione di altre realtà associative che ne condividano i principi fondanti, con l’obiettivo di ampliare progressivamente la partecipazione e rafforzare le sinergie sul territorio. Un percorso condiviso che mira a prendersi cura della comunità, promuovendo un clima di apertura e coesione e favorendo la nascita di nuove idee e progettualità per il futuro.

Elenco delle associazioni impegnate nella costituzione della Rete:

Amici del Campana–OdV, Arca del Riuso APS, Banca del Tempo-OdV, Canottieri San Miniato ASD, Canto Rovesciato APS, Comitato Manifestazioni Popolari San Miniato, Moti Carbonari - ritrovare la strada OdV, Movimento Shalom OdV, Comitato Poggighisi, Proloco San Miniato, Tra i Binari APS.

Fonte: Amici del Campana Guazzesi

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