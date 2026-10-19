Solidità ed intensità: terzo squillo per l'Abc Solettificio Manetti

Un finale mai in discussione per una gara sibito indirizzata e poi amministrata con grande solidità. Al PalaBetti prova corale per l’Abc Solettificio Manetti, che si impone sulla Sancat con un perentorio 95-66. Nonostante le assesnze di Balducci e Lorenzo Rosi, che si sono aggiunte a quella di Talluri, i ragazzi di Alberto Tonfoni hanno dato prova di grande solidità, riuscendo a piazzare un break importante nei primi minuti per poi scavare letteralmente il solco nelle successive frazioni di gioco.

Il tutto nella serata in cui l’Abc, in occasione dei suoi 60 anni, ha voluto rendere omaggio ad una serie di persone che, negli anni, hanno rappresentato veri e propri punti di riferimento per l’intero sodalizio castellano: Claudio Firenzani, Gianni Scali, Ciro Orabona, Massimo Casalini, Marco Lazzeri, Enrico Giunti e Rossano Dei.

“Prestazione solida, ottima partenza nella quale abbiamo prose subito un bel vantaggio che poi abbiamo saputo gestire – commenta coach Tonfoni -. Sono contento perchè venivamo da una settimana complicata, con tre assenze importanti che potevano pesare, ma nonostante tutto siamo riusciti a dare vita ad una prova di grande energia, chiudendo al meglio una settimana difficile. Adesso, fin da martedì, dovremo metterci a lavoro per con grande concentrazione ed intensità in vista dell’ostica trasferta che ci aspetta a San Vincenzo”.

Sabato prossimo 24 ottobre, alle 18:30, l’Abc Solettificio Manetti sarà infatti attesa dal banco di prova sul parquet dell’SVB, una delle squadre più complete ed esperte della categoria.

LA CRONACA

Un Andrea Belli letteralmente on fire in avvio di gara prende per mano l’attacco castellano, per poi lasciare spazio alla tripla di Carlotti che vale la doppia cifra di vantaggio dopo tre giri di cronometro (15-5). Mancini alza le barricate nel pitturato e scrive 24-6, poi Pineralli batte un colpo per Sancat, ma Belli e Carlotti tirano fuori dal cilindro due bombe che tengono salda la fobice, finché Cantini dalla lunetta manda tutti al primo riposo sul 33-16.

Nella seconda frazione un’Abc solida ed autoritaria stringe le maglie in difesa e scava il solco, fino al +20 a firma Corbinelli dalla lunga distanza (41-20). Intanto, mentre i fiorentini smarriscono la via del canestro, Lazzeri si scalda dall’arco infilando due bombe consecutive per il 51-22 all’intervallo lungo.

Al rientro dagli spogliatoi De Leone sotto le plance sigla il +30 (55-24), mentre qualche disattenzione di troppo in fase difensiva permette agli ospiti di ridurre sensibilmente la forbice: 68-44 alla terza sirena.

Niente da segnalare in un ultimo quarto tranquillamente amministrato, che di fatto serve soltanto a fissare il finale.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – SANCAT BASKET FIRENZE 95-66

Abc Solettificio Manetti: Rosi D., Rosi L. ne, Lazzeri 9, Ticciati 3, Corbinelli 15, Balducci ne, Belli 22, Mancini 18, Carlotti 11, De Leone 9, Cantini 8. All. Tonfoni. Ass. Chiarugi, Carzoli.

Sancat Basket Firenze: Euzzor 15, Ricci 9, Camiciottoli 7, Gori 5, Ciampi 2, Masini 2, Lastrucci 4, Ghinassi 2, Menchini 2, Degl’Innocenti 9, Pinarelli 4, Caselli 5. All. Magini. Ass. Poggi, Liberto.

Parziali: 33-16, 51-22 (18-6), 68-44 (17-22), 95-66 (27-22)

Arbitri: Barbanti e Rite di Livorno.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

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