Stadio Corsini, mezzo milione di euro per la riqualificazione: lavori al via nella primavera 2027

L'amministrazione comunale scende in campo per riqualificare lo stadio comunale Filippo Corsini, con un investimento da 500mila euro destinato a migliorare la sicurezza e l'accessibilità dell'impianto sportivo di viale Buozzi. Un intervento importante, che punta ad adeguare le strutture esistenti e a garantire condizioni sempre più idonee per lo svolgimento delle attività sportive e per l'accoglienza del pubblico.

La giunta comunale guidata dalla sindaca Emma Donnini ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo all'intervento di riqualificazione dello stadio. Si tratta di un primo passaggio fondamentale nell'iter amministrativo che porterà alla realizzazione delle opere, con l'avvio dei lavori previsto per la primavera del 2027.

La somma necessaria per finanziare l'intervento, pari a mezzo milione di euro, verrà reperita attraverso la contrazione di un mutuo a tasso agevolato con l'Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, strumento che consentirà all'amministrazione di sostenere economicamente il progetto.

Nel dettaglio, il piano degli interventi –redatto dai progettisti di RBN Consulting - prevede una serie di opere finalizzate alla riqualificazione e all'adeguamento dell'impianto. Tra le priorità figura il miglioramento del sistema antincendio e i lavori sulle strutture esistenti, con particolare attenzione alle recinzioni, alle vie di accesso e ai percorsi interni allo stadio.

Il progetto recepisce anche le indicazioni formulate dalle forze dell'ordine, con l'obiettivo di assicurare una migliore organizzazione degli spazi e dei flussi di accesso e di transito all'interno dell'impianto. L'intervento era già stato inserito nel Piano delle opere pubbliche dell'anno in corso e l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica rappresenta dunque il primo step concreto verso la sua realizzazione. Il percorso proseguirà ora con i successivi adempimenti amministrativi e tecnici necessari per arrivare all'affidamento dei lavori e all'apertura del cantiere.

Soddisfazione è stata espressa dalla sindaca Emma Donnini e dal vicesindaco con delega allo Sport Fabio Gargani:«La riqualificazione dello stadio Filippo Corsini rappresenta un investimento importante per la nostra comunità e per il futuro dello sport a Fucecchio. Con l'approvazione del progetto di fattibilità tecnico-economica compiamo un primo passo concreto verso un intervento che consentirà di migliorare la sicurezza dell'impianto e di adeguare le strutture alle esigenze attuali. È un percorso che richiede attenzione e una programmazione puntuale, ma che ci permetterà di procedere con l'obiettivo di rendere lo stadio sempre più funzionale e adeguato alle attività che vi si svolgono».

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio Stampa