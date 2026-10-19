Stefano Santomauro apre la stagione teatrale del Quaranthana con 'Good Luck' in anteprima nazionale

Prende il via la nuova stagione 2026/27 del Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato.

Apre il cartellone, venerdì 23 ottobre alle 21.30, Stefano Santomauro con l’anteprima nazionale di Good Luck, nuovo monologo che arriverà pochi giorni dopo, con il debutto, al Teatro Goldoni di Livorno. Con il suo stile ironico e diretto, Santomauro osserva le manie e le contraddizioni della vita contemporanea, tra tecnologia, notifiche, connessioni permanenti, corse quotidiane e la sensazione di non avere mai abbastanza tempo.

Dopo il successo dei suoi precedenti spettacoli, Santomauro torna sul palco con un nuovo monologo che osserva, attraverso uno sguardo ironico e diretto, le abitudini e le contraddizioni del nostro tempo. Tecnologia, notifiche, connessioni permanenti e corse quotidiane diventano lo spunto per raccontare una condizione nella quale è facile riconoscersi: essere sempre impegnati, sempre raggiungibili, con la sensazione di non avere mai abbastanza tempo.

Da queste piccole ossessioni quotidiane prende forma una comicità capace di trasformare situazioni familiari in occasioni di sorpresa e riflessione. Good Luck invita il pubblico a ridere delle proprie manie, mettendo a fuoco la distanza fra ciò che inseguiamo e ciò di cui abbiamo davvero bisogno.

L’anteprima di Good Luck inaugura così una stagione che mette in dialogo intrattenimento e riflessione, offrendo al pubblico l’occasione di scoprire il nuovo lavoro di Santomauro in uno spazio intimo e raccolto.

La stagione 2026/27 è organizzata dal Teatrino dei Fondi, Centro di produzione di Teatro per l’infanzia e la gioventù, con la direzione artistica di Enrico Falaschi, ed è sostenuta dal Comune di San Miniato, dalla Regione Toscana e dal Ministero della Cultura.

La nuova stagione, dal 23 ottobre al 19 marzo, con 8 spettacoli spazia dalla comicità alla drammaturgia contemporanea, dalla riflessione sui temi del presente alla sperimentazione dei linguaggi scenici. In cartellone anche un’anteprima nazionale e spettacoli e artisti premiati nel panorama teatrale contemporaneo, con la presenza di Stefano Santomauro, Andrea Mattei, Teatro dell’Elce, Dimore Creative, Macchina del Suono, BumBumFritz, Compagnia A.D.D.A., Niccolò Fettarappa e Lorenzo Guerrieri.

Informazioni, biglietti e abbonamento

Gli spettacoli della stagione di prosa iniziano alle 21.30

Abbonamento intero: 80 euro - ridotto 72 euro.

Biglietto intero: 13 euro – ridotto 11 euro

Riduzioni: under 25 e over 65

Fonte: Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato

Notizie correlate