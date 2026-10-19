A Limite il Taiji all'Alba diventa un appuntamento fisso

E’ nato quasi per gioco ma nel giro di pochi mesi è diventato un appuntamento fisso del sabato mattina. Il corso di 'Taiji all'Alba' è il risultato di una collaborazione tra la Farmacia Medri di Limite sull'Arno e la scuola di arti marziali il Cerchio del Drago Asd.

A partire da maggio tutti i sabati mattina l'insegnante e presidente del Cerchio del Drago , Massimiliano Campaini, e un piccolo gruppo di allievi si sono riuniti nel parco della Pubblica Assistenza di Limite per delle lezioni di taiji. Ad ogni lezione gli allievi aumentavano tanto da decidere di rendere questi incontri un appuntamento fisso per il sabato mattina dalle 7.45 alle 8.45. nei mesi a venire le lezioni si terranno sempre nel parco dell’assistenza e solo in caso di pioggia verranno fatte al chiuso. Il corso è aperto a tutti coloro che vogliono scoprire questa bellissima arte e trarne beneficio per la salute.

Per ulteriori info il Cerchio del Drago 3343648795 oppure farmacia medri 057157023.