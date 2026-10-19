Il tartufo di San Miniato si presenta a Bruxelles

La 55ª Mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi ha avuto un’anteprima a Bruxelles. Grazie alla Regione Toscana, una delegazione di San Miniato ha presentato il tartufo con una cena nella residenza dell’ambasciatore italiano. Erano presenti europarlamentari, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani con la vicepresidente Mia Diop e alcuni assessori regionali, oltre a rappresentanti della Camera di Commercio, ristoratori e albergatori.

La delegazione comprendeva l’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Simone Giglioli e i consiglieri della Fondazione San Miniato Promozione con la presidente Azzurra Gronchi. C’erano anche alcuni produttori, tra cui il presidente del Mercato della Terra Matteo Pieri e il maestro pasticcere Paolo Gazzarrini. Insieme al tartufo hanno portato farine, olio e dolci del territorio.

Il giorno prima lo chef Francesco Cury, del ristorante Collebrunacchi di San Miniato, ha organizzato una serata per una cinquantina di clienti, giornalisti e addetti ai lavori della gastronomia di Bruxelles. Cury conosce bene la città: nel 2014 vi ha aperto Racines, oggi uno dei ristoranti di cucina italiana più noti della capitale belga e l’evento è nato grazie al suo ex socio Ugo. Lo chef racconta: "C’è una passione smisurata dei belgi per il tartufo, me ne sono reso conto da tanti anni." Per le due serate ha preparato menu con prodotti locali, come il fagiolo piattellino pisano. Tra i piatti c’era una pasta e fagioli con tartufo bianco "un piatto povero delle nostre terre ma dal valore importante" aggiunge e che riproporrà allo show cooking di sabato 28 novembre alle 14.30.

Per la consigliera Giulia Cecchini quest’anno la strategia è diversa dal passato. La mostra punterà sul tartufo e sui vini delle colline sanminiatesi, con iniziative online e in presenza. Il 28 ottobre la Fondazione sarà a Milano, nel quartiere di Brera. Seguiranno la cena di gala del 5 novembre, un nuovo appuntamento milanese il 7 e 8 novembre e la conferenza stampa in Regione.

Tra gli ospiti della mostra ci sarà Alessandro Borghese, con uno show cooking domenica 15 novembre. Domenica 22 Licia Colò parteciperà a un convegno sul legame tra tartufo e ambiente. Dalla Fondazione spiegano: "Il tartufo è una sentinella: laddove c’è il tartufo significa che l’ambiente è sano e il nostro lavoro è anche quello di preservarlo." Il primo giorno, sabato 14, arriverà il presidente del Piemonte Alberto Cirio, già ospite della cena di Bruxelles, insieme all’amministrazione di Alba.

La 55° Mostra mercato del tartufo bianco delle colline sanminiatesi ci aspetta negli ultimi tre fine settimane di novembre. Gli show cooking sono a numero chiuso e su prenotazione. Il programma completo è sul sito sanminiatopromozione.it e sui canali social della Fondazione.

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