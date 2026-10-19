Use Rosa Scotti, Coach Cioni: "La difesa è il segreto della rimonta"

Tre su tre e primo posto solitario in classifica. Seppur siano numeri chiaramente importanti, in casa Use Rosa Scotti nessuno ci fa caso più di tanto visto che c’è ancora da smaltire l’adrenalina per la clamorosa vittoria sul campo di Frascati. Dopo tre quarti di partita molto balbettanti in attacco tanto da scivolare a meno 18 punti, le biancorosse si sono improvvisamente svegliate e, trascinate da una Colognesi da 29 punti, hanno iniziato a metterla dentro andando poi a vincere.

“Nel primo quarto abbiamo fatto fatica a trovare la via del canestro – commenta coach Alessio Cioni – ed anche in difesa c’è stata qualche disattenzione di troppo. Nel secondo, invece, ci siamo completamente perse. Abbiamo perso fiducia e certezze difensive giocando dieci minuti insufficienti. Secondo me la partita l’abbiamo poi vinta dopo l’intervallo quando si è alzata l’intensità difensiva ed alla lunga Frascati ha pagato questo nostro atteggiamento. Poi, nella frazione finale, abbiamo trovato anche la via del canestro, cosa che non era successa prima ed è arrivata la vittoria. Tatticamente abbiamo cambiato qualcosa anche nella difesa sulla loro lunga ed anche questo è stato un aspetto importante”. “Sono due punti preziosi – prosegue – quello laziale è un campo difficile dove tante faticheranno. La lezione che dobbiamo imparare è che se non giochiamo al meglio e non siamo concentrate sulle nostre cose poi tutto diventa difficile”.

Fra le note positive per le biancorosse anche il recupero di Liga Vente, in campo per venti minuti dopo che la partita precedente era rimasta fuori. E sabato si torna al pala Sammontana con un cliente tradizionalmente difficile, Umbertide che l’anno scorso fu avversaria nei playoff e che nell’ultimo turno ha riposato.

Fonte: Ufficio Stampa Use/Use Rosa

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