A Vinci comincia l'autunno con la Festa della castagna. Torna anche Wor(l)d in Progress

Gli eventi che aprono la stagione autunnale portano a Vinci i sapori dei prodotti tipici del periodo, in un fine settimana ricco.

Si comincia con le letture e laboratori dedicati ai più piccoli, che portano alle atmosfere di “Halloween: pozioni, intrugli e magie”, letture previste giovedì 22 alle 17 nella Biblioteca dei ragazzi di Villa Reghini a Sovigliana.

L’incontro è rivolto ai bambini in età compresa fra i 4 e gli 8 anni.

Da venerdì 23 ottobre torna Wor(l)d in progress, il festival della parola organizzato dalla Pro Loco di Vinci. Tre giorni di incontri, dibattiti e laboratori per capire il presente attraverso diverse prospettive.

L’edizione 2026 è itinerante rispetto a quella del debutto, tanto che il programma, più ricco e articolato, è più ampio e tocca anche la Biblioteca Leonardiana e il circolo Arci di Petroio, oltre al Teatro di Vinci.

Proprio dal circolo di Petroio si parte venerdì 23 ottobre alle 18.30 con il nuovo disco di Damiano Boetti e a seguire (19.30) Fabio Bortolotti, in arte Kenobit, in un incontro “sulle alternative possibili al capitalismo digitale”.

Sabato 24 Wor(l)d in Progress si sposta in Biblioteca Leonardiana, dove alle 10.30 Arci Empolese Valdelsa, Movimento Clara e Associazione Agrado presentano i propri progetti sulla comunicazione del territorio rivolta ai giovani. Alle 11.30 l’incontro con Silvia De Lucia, educatrice e reporter, che racconterà le proprie esperienza nel campo delle missioni umanitarie; nel pomeriggio, alle 15, Danilo Manca, ricercatore e filosofo, ci invita ad andare oltre i confini dell’ovvio, in un incontro moderato da Pietro Pasquinucci, mentre alle 16.30 Michele Arena, educatore, parla dell’istituzione scolastica e di come può diventare veramente aperta a tutti.

Dalle 18 ci si sposta in teatro. con Vito Fiorino e il suo racconto del salvataggio di 47 persone al largo di Lampedusa, il 3 ottobre del 2013; alle 21, Duccio Canestrini, antropologo, in una conferenza spettacolo sulla diversità delle lingue.

L’ultimo giorno del festival, domenica 25, prevede il laboratorio di scrittura dell’associazione Agrado (alle 10.30 in Biblioteca Leonardiana), il racconto attraverso immagini e parole di Gabriella Kuruvilla, pittrice e scrittrice, sulle proprie origini italo-indiane (alle 11.30), il tentativo di andare oltre i confini dello spazio di Giovanni Covone, astrofisico e cosmologo all’Università Federico II di Napoli (alle 15), l’incontro con Inès El Gataa sull’universalità dell’intelligenza artificiale a confronto con diverse etiche; la sera, Alessandro Orsini (ore 21), chiude il festival al Teatro di Vinci, con il proprio intervento sulla manipolazione dell’informazione in Italia.

Durante gli incontri pomeridiani sarà poi presente l’installazione del Collettivo Not Silent, per coinvolgere i visitatori con le loro parole e i propri pensieri.

L’ingresso agli eventi di Wor(l)d in Progress è gratuito, ma è necessario prima prenotarsi. Tutte le informazioni sono sul sito ufficiale della manifestazione, wipfestival.it.

Domenica 25 c’è la Festa della castagna, un’intera giornata dedicata al frutto autunnale che comincia alle 10 con l’apertura degli stand e va fino al pomeriggio, con la Dama di vino, il particolare torneo delle fattorie vinciane e gli spettacoli di musica dal vivo in Piazza della Libertà.

Nel pomeriggio, alle 14, la 10ª edizione della Giornata nazionale della camminata nazionale fra gli olivi, con il ritrovo in Piazza della Libertà e l’escursione tra olivi e degustazioni dell’olio nuovo.

Da domenica 25 a sabato 31 ottobre Vinci celebra i sapori dell’autunno con la Settimana gastronomica, un’iniziativa che coinvolge gli esercizi del paese con menù e specialità ispirati ai prodotti di stagione.

Zucca, castagne e altre delizie autunnali saranno protagoniste di proposte gastronomiche pensate per accompagnare cittadini e visitatori alla scoperta dei sapori del territorio, con un tocco speciale dedicato ad Halloween.

Tutti gli eventi del Comune di Vinci si possono consultare, man mano che arrivano, sul sito del Comune al link comune.vinci.fi.it/vivere-il- comune , su visit-vinci.it/calendario- eventi o iscrivendosi al canale WhatsApp – bit.ly/whatsappvinci – per rimanere aggiornati.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa

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