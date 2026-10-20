Adiacent (gruppo Sesa) acquisisce Fen Wo e trasforma il mercato cinese in un asset strategico

Un acquisto fra società metterà in comunicazione le imprese italiane e quelle cinesi, aprendo una nuova direttrice di sviluppo in ambito tecnologico. Si tratta dell'acquisizione da parte di Adiacent, società benefit con sede a Empoli e parte del gruppo Sesa, della società cinese Fen Wo Business Consulting Ltd. Adiacent ha inoltre integrato al suo interno l'intera divisione International.

Il cda di Adiacent registra in tal modo l'ingresso di Lapo Tanzj, ceo di Adiacent International, e Andrea Fenn, ceo di Fen Wo Business Consulting, mentre la divisione International diventa obiettivo strategico del gruppo - come si spiega in una nota - e il rafforzamento della sede cinese inaugura un nuovo percorso di crescita, destinato a connettere l'ecosistema tecnologico cinese, tra i più dinamici al mondo su AI e robotica, con le esigenze delle imprese italiane e internazionali.

In Cina, Adiacent promuove servizi di e-commerce, tecnologia e media per marchi italiani e internazionali di diversi settori merceologici, con una particolare esperienza nel settore lifescience e un focus specifico su integratori alimentari, medical device e prodotti farmaceutici.

Per Paola Castellacci, presidente e ceo di Adiacent "Con il completamento dell'acquisizione di Fen Wo e l'integrazione della divisione International, Adiacent consolida un presidio costruito negli anni sul mercato cinese e lo trasforma in un asset strategico per l'intero gruppo".

"Non ci limitiamo a presidiare la Cina - conclude Castellacci - scegliamo di investirvi, perché crediamo che il nostro know-how al servizio dei brand rappresenti oggi una leva di crescita concreta".

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