Al via la nuova edizione di 'OGGI a scuola' a Firenze

Torna a Firenze 'OGGI a scuola, strumenti per orientarsi nel presente', il percorso educativo gratuito, rivolto alle scuole secondarie di II grado, ideato per fornire alle giovani generazioni strumenti e competenze nelle giovani generazioni di lettura critica dell’attualità e di consapevolezza civica. Il progetto è promosso da Fondazione CR Firenze in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, con la curatela scientifico-editoriale e la moderazione del giornalista Paolo Ermini.

L'iniziativa si struttura come un vero e proprio percorso didattico: gli incontri si sviluppano con un lavoro preventivo avviato in classe dai docenti per preparare i ragazzi ad affrontare i temi in modo consapevole, culminando poi nel confronto diretto e nel dibattito con esperti e testimoni qualificati del nostro tempo, in cui centrale saranno le domande dei ragazzi.

Il ciclo per l’anno scolastico 2026/2027, con un calendario in continua evoluzione che si arricchirà di ulteriori relatori, si aprirà lunedì 26 ottobre 2026 alle ore 10 sul palco del Teatro Puccini di Firenze. Il primo ospite sarà Federico Fubini, editorialista e vicedirettore ad personam del Corriere della Sera, che dialogherà con gli studenti sul tema 'La fuga dei cervelli all'estero: opportunità o necessità? Come invertire la rotta'.

Il percorso nasce come risposta a una specifica richiesta di docenti per supportare i ragazzi nella conoscenza, nel dialogo e nel confronto. Dopo il successo della fase sperimentale avviata nella prima parte del 2026, che ha visto la partecipazione di centinaia di studenti a lezioni-dibattito con figure del calibro di Beppe Severgnini, Ezio Mauro e Ferruccio de Bortoli, il progetto si consolida per questo nuovo anno scolastico offrendo una panoramica che spazia dall'economia alla geopolitica, fino ai temi sociali e ai diritti.

"In un tempo in cui le notizie arrivano ai ragazzi in modo continuo e frammentato - afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze - crediamo importante fornire loro delle occasioni per riflettere, fare domande, verificare le informazioni e formarsi un’opinione. Con 'OGGI a scuola' offriamo un percorso che, partendo da un’esigenza espressa dagli stessi docenti, prosegue un progetto che comincia in classe nel dialogo diretto con giornalisti e testimoni dell’attualità. Gli studenti possono arrivare agli incontri preparati, porre le proprie domande e confrontarsi anche con punti di vista diversi. Dopo la risposta positiva alla fase sperimentale dello scorso anno, siamo lieti di dare continuità a questo progetto insieme all’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana. È un investimento nella capacità dei giovani di comprendere il presente e partecipare con consapevolezza alla vita civile".

"Questa seconda edizione – afferma Luciano Tagliaferri, Direttore dell’USR Toscana - rappresenta per l’ufficio scolastico e per le scuole secondarie di secondo grado, un percorso educativo pensato per portare dentro le scuole le grandi domande del presente, un percorso di dialogo che potrà aiutare studenti e studentesse a leggere la complessità del mondo. Ringrazio Fondazione CR Firenze per l’opportunità e le scuole e i docenti per il percorso che stanno facendo insieme ai ragazzi".

Il programma degli incontri al Teatro Puccini di Firenze

Lunedì 26 ottobre 2026: Federico Fubini – La fuga dei cervelli all'estero: opportunità o necessità?

Lunedì 18 gennaio 2027: Concita De Gregorio – Prendersi cura degli altri è prendersi cura di sé

Lunedì 8 febbraio 2027: Gad Lerner – La libertà della Palestina, la libertà di Israele

Lunedì 22 marzo 2027: Lorenzo Cremonesi – La pace e la guerra visti dal fronte, a proprio rischio e pericolo

Prenotazione obbligatoria: https://fondazionecrfirenze.it/progetti/oggi-conversazioni-sul-presente/

Fonte: Ufficio Stampa

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