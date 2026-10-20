Alla scoperta dell'ex Monastero delle Benedettine a Empoli

Un viaggio nella storia cittadina per riscoprire il patrimonio architettonico e le vicende del territorio. L’Associazione Amici dell’Archivio Storico Comunale di Empoli organizza per mercoledì 21 ottobre 2026 una visita guidata dedicata agli edifici situati nell’area dell’ex Monastero delle Benedettine.

L'appuntamento è fissato per le ore 17 con ritrovo in Piazza 2 Settembre, nei pressi della Biblioteca Comunale Renato Fucini.

A guidare i partecipanti attraverso le testimonianze storiche dell'area sarà Enrico Tofanelli, che illustrerà le trasformazioni urbanistiche e le peculiarità degli edifici che hanno segnato quest'area della città.

L'iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza: la partecipazione è libera e senza necessità di prenotazione.

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