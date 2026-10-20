Alla scoperta dell'ex Monastero delle Benedettine a Empoli

Attualità Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

L'appuntamento è fissato per le ore 17 con ritrovo in Piazza 2 Settembre, nei pressi della Biblioteca Comunale Renato Fucini

Un viaggio nella storia cittadina per riscoprire il patrimonio architettonico e le vicende del territorio. L’Associazione Amici dellArchivio Storico Comunale di Empoli organizza per mercoledì 21 ottobre 2026 una visita guidata dedicata agli edifici situati nell’area dellex Monastero delle Benedettine.

L'appuntamento è fissato per le ore 17 con ritrovo in Piazza 2 Settembre, nei pressi della Biblioteca Comunale Renato Fucini.

A guidare i partecipanti attraverso le testimonianze storiche dell'area sarà Enrico Tofanelli, che illustrerà le trasformazioni urbanistiche e le peculiarità degli edifici che hanno segnato quest'area della città.

L'iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza: la partecipazione è libera e senza necessità di prenotazione.

Notizie correlate

Empoli
Attualità
20 Ottobre 2026

Attività per giovani a Ponte a Elsa: riapre il Centro di Socializzazione al Circolo Arci e amplia l'offerta dell'EcoPark

Riapre oggi, martedì 20 ottobre 2026, il Centro di Socializzazione al Circolo Arci di Ponte a Elsa (via Livornese, 325) dedicato a ragazze e ragazzi tra gli 11 e i [...]

Empoli
Attualità
20 Ottobre 2026

A Empoli un incontro per la Palestina e una cena di solidarietà preparata da due cuoche di Gaza

Sabato 24 ottobre alle ore 17.00, presso il salone delle Pubbliche Assistenze di Empoli, in Via XX Settembre 17, si terrà un incontro dibattito dal titolo: "No al genocidio, Palestina [...]

Empoli
Attualità
20 Ottobre 2026

Lavorare da casa, Empoli al quinto posto in Italia. Bensi e Torrini: "Riconoscimento per pubblici e privati"

Empoli al quinto posto come meta preferibile per chi lavora da remoto. A stabilirlo è Magic Towns, motore di ricerca rivolto a un pubblico internazionale che valuta il trasferimento in [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina