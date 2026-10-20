Arrestato 27enne per spaccio a Pontedera: sequestrate cocaina ed eroina

Un ventisettenne di origini tunisine è stato arrestato dalla Polizia di Stato a Pontedera con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L'operazione è stata condotta dagli agenti della Sezione Narcotici della Squadra Mobile di Pisa durante un servizio di pattugliamento sull'asse Cascina-Pontedera.

L'attenzione degli investigatori si è concentrata su un'auto intestata a una persona già nota alle forze dell'ordine, arrestata alcuni anni fa dagli stessi operatori perché trovata in possesso di oltre un chilogrammo di eroina. Alla guida del veicolo, tuttavia, non c'era l'intestatario, ma un giovane sconosciuto agli agenti.

I poliziotti hanno quindi avviato un servizio di osservazione e pedinamento, durante il quale hanno notato il ventisettenne cedere qualcosa a un'altra persona in una zona rurale e disabitata, sotto un cavalcavia del territorio comunale. Gli investigatori sono intervenuti immediatamente, bloccando il giovane, mentre il presunto acquirente è riuscito a fuggire.

Durante la perquisizione, gli agenti hanno trovato, occultate all'interno degli slip, cinque dosi di cocaina e una di eroina, ciascuna del peso di circa mezzo grammo. Il giovane aveva con sé anche una consistente somma di denaro contante, ritenuta dagli investigatori riconducibile all'attività di spaccio.

Sulla base degli elementi raccolti, d'intesa con il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Pisa, il ventisettenne è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo.

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