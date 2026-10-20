Assemblee lavoratori Plures Alia, possibili disagi nell'area fiorentina ed empolese

Plures Alia informa che la FP CGIL ha indetto, ai sensi della Legge 300/70, assemblee rivolte alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono servizi nei territori dell’area fiorentina ed empolese – della durata media di due ore ciascuna – nei turni di lavoro di mattina, pomeriggio e notte (10-12/13-15/23.15-01.15).

Di conseguenza potranno verificarsi rallentamenti nello svolgimento dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade e nell’attività degli Ecocentri, degli Ecofurgoni, degli Infopoint del Punto Alia e degli sportelli Tari.

Questo in dettaglio il calendario delle assemblee per aree territoriali:

- Firenze (capoluogo, Chianti e Valdarno fiorentino): mercoledì 21 ottobre

- Comprensorio Empolese Valdelsa: giovedì 22 ottobre

Plures Alia assicura il massimo impegno affinché la situazione sia riportata alla normalità nel minore tempo possibile. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliaestra, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures Alia Servizi Ambientali Spa

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