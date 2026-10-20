Assemblee lavoratori Plures Alia, possibili disagi nell'area fiorentina ed empolese

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Mercoledì 21 e giovedì 22 ottobre. "Plures Alia assicura il massimo impegno affinché la situazione sia riportata alla normalità nel minore tempo possibile"

Plures Alia informa che la FP CGIL ha indetto, ai sensi della Legge 300/70, assemblee rivolte alle lavoratrici e ai lavoratori che svolgono servizi nei territori dell’area fiorentina ed empolese – della durata media di due ore ciascuna – nei turni di lavoro di mattina, pomeriggio e notte (10-12/13-15/23.15-01.15).

Di conseguenza potranno verificarsi rallentamenti nello svolgimento dei servizi di raccolta rifiuti e spazzamento strade e nell’attività degli Ecocentri, degli Ecofurgoni, degli Infopoint del Punto Alia e degli sportelli Tari.

Questo in dettaglio il calendario delle assemblee per aree territoriali:
- Firenze (capoluogo, Chianti e Valdarno fiorentino): mercoledì 21 ottobre
- Comprensorio Empolese Valdelsa: giovedì 22 ottobre

Plures Alia assicura il massimo impegno affinché la situazione sia riportata alla normalità nel minore tempo possibile. Per ulteriori informazioni è possibile contattare Alia tramite Aliaestra, oppure telefonare al call center, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle ore 19.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30 ai numeri 800. 888333 (da rete fissa, gratuito), 199.105105 (da rete mobile, a pagamento, secondo i piani tariffari del proprio gestore) e 0571.1969333 (da rete fissa e da rete mobile).

Fonte: Plures Alia Servizi Ambientali Spa

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