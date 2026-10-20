Attività per giovani a Ponte a Elsa: riapre il Centro di Socializzazione al Circolo Arci e amplia l'offerta dell'EcoPark

Riapre oggi, martedì 20 ottobre 2026, il(via Livornese, 325) dedicato a ragazze e ragazzi. L'apertura sarà ogni martedì, mercoledì, giovedì e venerdì, in orario 15.30-18.30. Un luogo, gestito da, dove avere supporto allo studio, partecipare a laboratori creativi e percorsi di cittadinanza attiva.

Per informazioni e iscrizioni, è possibile contattare l'indirizzo email info@arciempolesevaldelsa.it o il numero 0571/1656543.

Non è il solo servizio attivo per i giovani a Ponte a Elsa: all'EcoPark (via Dino Caponi, 132) è attivo il Centro Giovani gestito da Cora Impresa Sociale. Possono partecipare giovani dagli 11 ai 21 anni, con il seguente orario: lunedì e mercoledì dalle 17 alle 20, il giovedì dalle 15 alle 18.

Per informazioni è possibile scrivere a cga@coraimpresasociale.it o chiamare il 334/8343218.

LE DICHIARAZIONI - L'assessore alle Politiche Giovanili, Matteo Bensi, ha commentato: "Con le attività e gli spazi per i giovani a Ponte a Elsa, la città di Empoli amplia la rete di servizi per le ragazze e i ragazzi di questo territorio. Insieme al centro giovani aperto di Avane, al progetto DesTEENazione all'Antico Ospedale di San Giuseppe e al servizio per i neet Hub For Young in Piazza del Popolo, gli spazi di Ponte a Elsa sono l'ultimo quadrante in una mappa di risposte a bisogni differenziati della Gen Z, il nostro più autentico presente".