Auto in fiamme a Santa Maria, vandalizzate anche altre vetture

Cronaca Empoli
Condividi su:
Leggi su mobile

Il rogo è divampato intorno alle 23 in via Pio La Torre a Empoli. Sul posto i vigili del fuoco, mentre la polizia indaga sulle cause dell'incendio. Alcuni proprietari avrebbero trovato gli pneumatici tagliati

Vigili del fuoco in azione nel quartiere Santa Maria di Empoli, dove nella tarda serata di domenica, intorno alle 23, un'auto parcheggiata in via Pio La Torre avrebbe preso fuoco. A darne notizia è La Nazione. Secondo quanto riportato, le fiamme si sarebbero propagate in pochi minuti e l'odore di bruciato si sarebbe diffuso nel quartiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, che hanno spento l'incendio e provveduto alla bonifica dell'area.

Non è ancora chiaro se l'incendio sia stato causato da un atto doloso o da un problema dell'auto. Le fiamme avrebbero danneggiato anche alcune vetture vicine, mentre altri veicoli sarebbero stati ritrovati dai proprietari con gli pneumatici tagliati. Sulla vicenda indaga la polizia di Empoli.

Nella stessa zona, in via Livornese, il mese scorso un cittadino straniero andò in escandescenza, prendendo di mira e danneggiando le fioriere in cemento del circolo Arci. L'uomo aveva anche colpito dei cestini e iniziato a urlare.

Notizie correlate

Empoli
Cronaca
15 Ottobre 2026

Sventata una truffa da 19mila euro alle Poste di Empoli

È stata sventata una truffa a Empoli all'ufficio postale di Empoli Centro. Una persona era andata allo sportello per effettuare un bonifico istantaneo di 19mila euro, ma in realtà era [...]

San Miniato
Cronaca
14 Ottobre 2026

Incidente in Fi-Pi-Li tra San Miniato ed Empoli ovest: code risolte

Incidente questa mattina in Fi-Pi-Li, tra le uscite di San Miniato ed Empoli ovest in direzione Firenze. Lo scontro si è verificato poco prima delle 8. Sul posto sono intervenuti [...]

Prato
Cronaca
13 Ottobre 2026

Uccise la madre con 50 coltellate a Prato: assolto, va in Rems a Empoli

È stato assolto il 24enne accusato dell'omicidio della madre, il 25 febbraio 2025, a Montepiano, frazione di Vernio. L'uomo inflisse 50 coltellate alla donna, Anna Viliani, 60 anni, che morì [...]



Tutte le notizie di Empoli

<< Indietro

torna a inizio pagina