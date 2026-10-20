Auto in fiamme a Santa Maria, vandalizzate anche altre vetture

Vigili del fuoco in azione nel quartiere Santa Maria di Empoli, dove nella tarda serata di domenica, intorno alle 23, un'auto parcheggiata in via Pio La Torre avrebbe preso fuoco. A darne notizia è La Nazione. Secondo quanto riportato, le fiamme si sarebbero propagate in pochi minuti e l'odore di bruciato si sarebbe diffuso nel quartiere. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Empoli, che hanno spento l'incendio e provveduto alla bonifica dell'area.

Non è ancora chiaro se l'incendio sia stato causato da un atto doloso o da un problema dell'auto. Le fiamme avrebbero danneggiato anche alcune vetture vicine, mentre altri veicoli sarebbero stati ritrovati dai proprietari con gli pneumatici tagliati. Sulla vicenda indaga la polizia di Empoli.

Nella stessa zona, in via Livornese, il mese scorso un cittadino straniero andò in escandescenza, prendendo di mira e danneggiando le fioriere in cemento del circolo Arci. L'uomo aveva anche colpito dei cestini e iniziato a urlare.

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