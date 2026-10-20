Bimba scomparsa a Firenze, archiviata l’inchiesta su Kata

Gli elementi raccolti non consentono una ragionevole previsione di condanna per i due zii indagati. La bambina scomparve il 10 giugno 2023
Il gip di Firenze ha disposto l’archiviazione dell’inchiesta sulla scomparsa di Mia Kataleya Chicllo Alvarez, conosciuta come Kata, la bambina peruviana di cinque anni sparita il 10 giugno 2023 dall’ex hotel Astor, immobile occupato in cui viveva con la madre e il fratellino.
Il provvedimento, depositato il 20 ottobre, riguarda il procedimento che vedeva indagati lo zio materno e quello paterno, per l’ipotesi di sequestro di persona a scopo di estorsione e altri reati.
Le motivazioni dell’archiviazione
Il giudice ha accolto la richiesta della Procura, ritenendo che gli elementi raccolti durante le indagini preliminari non fossero sufficienti a sostenere una ragionevole previsione di condanna.
In una nota, il tribunale spiega che "le numerose attività investigative svolte non hanno permesso di ricostruire, con sufficiente certezza, le modalità della sottrazione e dell'allontanamento della bambina, né di acquisire elementi individualizzanti idonei ad attribuire agli indagati le condotte contestate".
Le diverse ipotesi investigative, prosegue la nota, "sono rimaste prive di riscontri probatori sufficientemente gravi, precisi e concordanti".
La madre non si era opposta alla richiesta
Il 9 ottobre scorso la madre della bambina, Katherine Alvarez Vasquez aveva annunciato che non si sarebbe opposta alla richiesta di archiviazione nei confronti degli attuali indagati.
In una nota diffusa dal legale e dalla criminologa Stefania Sartorini si spiegava che "non sono emersi elementi fattuali o di diritto idonei a supportare un'opposizione alla richiesta di archiviazione nei confronti degli attuali indagati".
La difesa aveva tuttavia precisato di riservarsi ulteriori attività investigative: "La difesa si riserva l'espletamento di mirate attività di indagini difensive volte ad acquisire nuovi elementi da presentare alla procura di Firenze per la riapertura delle indagini, affinché si possa giungere alla compiuta identificazione dei responsabili della scomparsa della piccola Kataleya".
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