Castagne in Toscana, al via la ricognizione per un itinerario regionale

dalla Regione Toscana
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Individuare un itinerario tematico regionale dedicato alla castagna, così da mettere in rete e valorizzare luoghi, produzioni ed eventi. È questo l’obiettivo della Giunta regionale che nella seduta del 19 ottobre ha incaricato le strutture competenti dell’amministrazione di avviare la ricognizione per individuare percorsi e punti di interesse legati alla filiera castanicola: produzioni, operatori, musei ed ecomusei, alberi monumentali ed eventi. Gli esiti dell’attività saranno approvati con decreto dirigenziale.

"La castanicoltura racconta una parte importante della storia agricola e delle identità dei territori toscani. Mettere in relazione produzioni, luoghi, operatori ed eventi può aiutare a valorizzare questa filiera e a far conoscere meglio le sue risorse" dichiara il presidente della Regione, Eugenio Giani. "La ricognizione ci permetterà di costruire il percorso insieme ai soggetti che già lavorano sulla promozione territoriale, partendo dalle realtà e dagli itinerari esistenti" afferma l’assessore regionale all’agricoltura Leonardo Marras.

Il settore regionale competente lavorerà con la Federazione delle Strade del vino, dell’olio e dei sapori della Toscana, concentrandosi sui territori interessati dalle Strade già riconosciute. L’itinerario avrà funzione di collegamento e valorizzazione. Il percorso avviato non istituisce una nuova Strada del vino, dell’olio e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità e non modifica i riconoscimenti o gli itinerari già esistenti.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio stampa

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