Centri Commerciali Naturali, la Regione promuove una giornata di confronto

Rafforzare il commercio di prossimità, contrastare la desertificazione commerciale e valorizzare i Centri Commerciali Naturali come strumenti di sviluppo economico, rigenerazione urbana e coesione sociale. Sono questi gli obiettivi della giornata 'Centri Commerciali Naturali. Costruire valore per i territori', promossa dalla Regione Toscana su iniziativa dell’assessore all’economia, al turismo e all’agricoltura Leonardo Marras, in collaborazione con Confcommercio Toscana, Confesercenti Toscana, Anci Toscana e Fondazione Sistema Toscana.

L’appuntamento è per giovedì 22 ottobre, dalle 9 alle 16, a Palazzo degli Affari, in piazza Adua 1 a Firenze. Una giornata di lavoro che riunirà istituzioni, associazioni di categoria e protagonisti del commercio locale, alternando confronto istituzionale, workshop tematici e presentazione di esperienze realizzate sul territorio.

"Abbiamo voluto questa iniziativa per costruire insieme ai Comuni, alle associazioni e agli operatori una prospettiva di sviluppo per i Centri Commerciali Naturali – dichiara l’assessore Marras – Le attività di prossimità producono lavoro, servizi e relazioni: quando chiude un negozio, a perdere qualcosa è tutta la comunità. Per questo dobbiamo rafforzare la capacità delle imprese di fare rete e rendere i Ccn sempre più capaci di progettare, innovare e collaborare con le amministrazioni locali. Dalla sostenibilità economica alla formazione, dalla digitalizzazione al rapporto con il turismo, vogliamo far emergere bisogni e proposte concrete per orientare le politiche regionali. È un percorso che abbiamo costruito con il contributo di Confcommercio, Confesercenti e Anci Toscana, perché il futuro del commercio passa da un impegno condiviso".

"Il commercio di prossimità ha visto recentemente notevoli problemi, come lo shopping online o le congiunture economiche che mettono in crisi gli acquirenti – commenta Alessio Mantellassi, sindaco di Empoli e delegato di Anci Toscana alle politiche per il commercio e la rivitalizzazione dei centri storici –, ma deve reagire rimodulando la sua offerta per mantenere comunque un ruolo da protagonista. Per questo sono contento di questo incontro che mette sul piatto tanti temi, tante sfide e tante questioni aperte da affrontare. Il Ccn è già un’esperienza positiva di rete del commercio, se mettiamo in contatto le esperienze dei Ccn toscani creiamo un network che può sostenersi e far girare le buone pratiche a favore di un nuovo modello di sviluppo economico condiviso".

"I Centri Commerciali Naturali sono una risorsa per l’attrattività e la qualità della vita delle nostre città – sottolinea il Direttore Daniele Pracchia del Comitato di Direzione di Confcommercio Toscana –. Per valorizzarli occorrono strategie condivise tra imprese e amministrazioni, continuità nella programmazione e competenze capaci di accompagnare i cambiamenti del mercato. Abbiamo contribuito a questa iniziativa perché crediamo nel confronto tra territori e nella possibilità di trasformare le esperienze migliori in strumenti utili a tutta la rete toscana. Accessibilità, servizi, innovazione e cura degli spazi urbani devono procedere insieme al sostegno alle attività economiche".

"I Centri Commerciali Naturali devono essere sempre più strumenti stabili di sviluppo dell’economia di prossimità, superando la logica delle sole iniziative ed eventi – afferma Fabio Tinti, presidente di Assoterziario Confesercenti Toscana –. Servono governance solide, competenze, sostenibilità economica e una collaborazione strutturata tra imprese e Comuni. Il CCN Day è un’occasione importante per mettere a confronto esperienze diverse e far emergere proposte concrete. Investire sui Ccn significa rafforzare le reti d’impresa, accompagnare la rigenerazione urbana e mantenere vivi e attrattivi i nostri centri i".

Il programma

Il programma della giornata L’apertura dei lavori è prevista alle 9.30. Sono attesi gli interventi di Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana, Stefania Saccardi, presidente del Consiglio regionale, Sara Funaro, sindaca di Firenze, e Alessio Mantellassi per Anci Toscana.

Alle 10 si terrà la sessione plenaria 'I Centri Commerciali Naturali: strumenti di sviluppo economico, rigenerazione urbana e coesione territoriale', moderata da Lucia De Siervo, dirigente del settore economia territoriale e progetti integrati della Regione Toscana. Interverranno Sabrina Iommi di Irpet, sulle nuove sfide del commercio urbano; Fabio Caciolli, direttore delle attività produttive della Regione Toscana, sugli interventi regionali a sostegno dei Ccn; Marco Poledrini di Confcommercio Toscana e Fabio Tinti di Confesercenti Toscana.

Alle 11.10 prenderanno il via quattro workshop dedicati a strategia e ruolo dei Ccn; sostenibilità economica; rigenerazione urbana, turismo e contrasto alla desertificazione commerciale; digitalizzazione, formazione e competenze manageriali.

I lavori riprenderanno alle 14 con l’intervento di Brenda Barnini, presidente della seconda Commissione consiliare della Regione Toscana, e la presentazione di esperienze e buone pratiche: il Ccn Le Cento Botteghe di Firenze, il Ccn Le Vie di San Giovanni di San Giovanni Valdarno, la Rete dei Ccn di Pistoia, il progetto digitale 'Borgo Autentico' dei Ccn della Città Metropolitana di Firenze e il progetto 'Ri-Generazioni in movimento' del Comune di Poggibonsi.

Alle 15 saranno presentati i risultati dei workshop. Le conclusioni, alle 15.30, saranno affidate all’assessore regionale all’economia, al turismo e all’agricoltura, Leonardo Marras.

Fonte: Regione Toscana

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