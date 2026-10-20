Cerreto Guidi ricorda la Grande Guerra: cittadinanza onoraria ai caduti e inaugurazione di una mostra

Mantenere viva una memoria che riguarda l’intera comunità. Assolve a questo nobile compito l’iniziativa in programma Sabato 24 ottobre alle ore 10,30 al Museo della Memoria Locale di Cerreto Guidi. Nel corso della mattinata si svolgerà la cerimonia di consegna della cittadinanza onoraria della Città di Vittorio Veneto ai caduti della Grande Guerra e successivamente sarà inaugurata la mostra “Da Cerreto Guidi alle Trincee verso Vittorio Veneto” curata da Michele Fiaschi. Un appuntamento dedicato alla memoria e al legame tra le comunità, per ricordare quanti persero la vita nel primo conflitto mondiale e restituire alle loro storie un posto nella coscienza collettiva.

“Ricordare i caduti della Grande Guerra significa riconoscere dietro ogni nome, una persona, una famiglia e una storia che appartengono alla nostra comunità -dichiara Simona Rossetti, Sindaca di Cerreto Guidi- Questa cerimonia rinnova un legame di memoria con la Città di Vittorio Veneto e ci richiama a una responsabilità attuale: trasmettere ai più giovani il valore della pace e la consapevolezza del prezzo umano di ogni guerra. A distanza di qualche anno dalla preziosa pubblicazione che abbiamo fatto in ricordo dei giovani che partirono da Cerreto e che non fecero ritorno, vogliamo custodire queste testimonianze e farle parlare al presente. Invito tutta la cittadinanza a partecipare a un momento di raccoglimento, conoscenza e condivisione. Ringrazio l’Amministrazione comunale di Vittorio Veneto per la grande disponibilità e la presenza in questa importante cerimonia”.

Oltre alla Sindaca di Cerreto Guidi interverranno Barbara De Nardi, assessora della Città di Vittorio Veneto; Michele Fiaschi, giornalista, esperto di Araldica e curatore della mostra e Paolo Santini dell’Archivio Storico di Cerreto Guidi. L’incontro sarà moderato da Andrea Lavecchia, assessore del Comune di Cerreto Guidi

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio Stampa

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